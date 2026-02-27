112

VIDEO: tiek meklēts kungs, kurš tirdzniecības centra stāvlaukumā apskādēja kādu auto

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija meklē attēlā redzamo kungu, kurš ar automašīnu “Volvo” kāda tirdzniecības centra stāvlaukumā apskādēja noparkotu auto.

Kā norāda likumsargi, vīrietis par negadījumu neziņoja likumā noteiktā kārtībā, bet pēc sadursmes pameta notikuma vietu. Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu vīrieša personības noskaidrošanu, tāpat aicinām atsaukties attēlā redzamo personu, zvanot pa tālruņa numuru 67829175.

foto: Valsts polcija
Tiek meklēts attēlā redzamais vīrietis.
