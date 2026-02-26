Tēvs zaudē Spānijas Konstitucionālajā tiesā, mēģinot novērst meitas eitanāziju
Spānijas Konstitucionālā tiesa ir noraidījusi 25 gadus vecas invalīdes tēva apelāciju, ar ko viņš centās neļaut savai meitai izmantot labprātīgi beigt savu dzīvi.
Pārvarot konservatīvo partiju un katoļu baznīcas sīvu pretestību, 2021. gadā Spānija kļuva par ceturto Eiropas Savienības valsti, kas legalizēja eitanāziju un asistēto pašnāvību, šādi ļaujot izbeigt ciešanas tiem cilvēkiem, kuri sirgst ar smagām un neārstējamām slimībām, kas viņiem nodara nepanesamas ciešanas. Valdības dati liecina, ka 2024. gadā 426 cilvēki asistēti beidza savu dzīvi, vēsta “Reuters”.
Šoreiz valsts tiesu sistēmas uzmanības centrā ir sieviete, kura tiek minēta tikai kā Noelija. Ciešot no psihiskas slimības, viņa vairākkārt mēģināja izdarīt pašnāvību, pārdozējot medikamentus, līdz 2022. gada oktobrī izlēca pa piektā stāva logu. Viņa izdzīvoja, taču smago traumu rezultātā kļuva par invalīdi, kuru pastāvīgi moka sāpes. Mediķi atzinuši, ka viņas stāvoklis nekad neuzlabosies.
Viņas dzimtās Katalonijas speciāla ekspertu komiteja 2024. gada jūlijā apstiprināja sievietes lūgumu ļaut beigt savu dzīvi ar eitanāziju. Liktenīgā procedūra bija ieplānota 2024. gada 2. augustā, taču kopš tā laika viņas tēvs, kuru atbalsta ultrakonservatīvā grupa “Abogados Cristianos” (“Kristīgie juristi”), izmanto visas juridiskās iespējas, lai to nepieļautu.
Sievietes tēvs apgalvoja, ka psihiskā slimība traucējusi meitai spēju pieņemt brīvu un informētu lēmumu par savas dzīves izbeigšanu. Viņš arī apgalvoja, ka meitas rehabilitācija notiek labi un viņa vairākkārt esot mainījusi savas domas par eitanāziju.
Vairākas zemākas instances tiesas jau nolēmušas Noelijai par labu. 2025. gada martā Noelija liecināja Barselonas tiesā, lūdzot tiesnesim ļaut viņai beidzot aiziet. “Es vēlos beidzot aiziet ar cieņu,” viņa paziņoja. Sieviete toreiz apgalvoja, ka viņai uzmācas reliģiskās grupas, bet aprūpes centrā viņas istaba ir piebāzta ar krustiem un citiem reliģiskajiem simboliem.
20. februārī Spānijas augstākā tiesu instance Konstitucionālā tiesa noraidīja tēva apelāciju un nosprieda, ka viņas pamattiesības nav pārkāptas. Taču lietai joprojām nav pielikts punkts, “Abogados Cristianos” paziņoja par iecerēto vēršanos Eiropas Cilvēktiesību tiesā. “Mēs neatstāsim šos vecākus. Mēs turpināsim cīnīties līdz galam, lai aizstāvētu viņu tiesības glābt savas meitas dzīvību,” uzsvēra grupas vadītāja Polonija Kasteljanosa.
