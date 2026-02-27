Pētījums: liela daļa cilvēku tualetē veic vienu darbību, kas var radīt ļoti nepatīkumu veselības problēmu
Daudzi no mums, sēžot tualetē, pārlūko telefonu, uzskatot, ka tas ir nekaitīgs veids, kā pakavēt laiku. Tomēr jauns pētījums rāda, ka šī ieraduma dēļ var rasties ļoti nepatīkama veselības problēma.
Saskaņā ar Amerikas zinātnieku pētījumu, cilvēkiem, kuri izmanto viedtālruni, sēžot tualetē, ir augstāka iespēja saslimt ar hemoroīdiem nekā tiem, kuri to nedara, ziņo zinātniskais portāls "SciTechDaily". Pētījums tika publicēts zinātniskajā žurnālā "PLOS One".
Hemoroīdi rodas, kad vēnas taisnajā zarnā pietūkst un kairinās, izraisot sāpes un asiņošanu. Ārsti jau sen aizdomājās, ka pārāk ilga sēdēšana tualetē var veicināt šo problēmu. Viedtālruņi vēl vairāk apgrūtina laika kontroli.
Kā tika veikts pētījums?
Lai noskaidrotu iespējamo saistību, zinātnieki izmeklēja 125 pieaugušos, kuriem tika veikta plānota skrīninga kolonoskopija. Dalībnieki aizpildīja tiešsaistes anketas par saviem ikdienas ieradumiem un uzvedību tualetē. Ārsti, kas veica kolonoskopiju, arī novērtēja, vai dalībniekam ir hemoroīdi.
Divas trešdaļas jeb 66 procenti dalībnieku norādīja, ka izmanto viedtālruni tualetē. Šie cilvēki kopumā bija jaunāki par tiem, kuri telefonu tualetē neņēma līdzi.
Riska palielinājums par 46%
Pēc faktoru ņemšanas vērā, kas ietekmē hemoroīdu attīstības risku, piemēram, vecums, fiziskā aktivitāte un šķiedrvielu patēriņš, zinātnieki atklāja, ka viedtālruņu lietotājiem hemoroīdu attīstības risks bija par 46 procentiem augstāks salīdzinājumā ar tiem, kuri tos nelieto.
Tie, kuri ņēma telefonu līdzi uz tualeti, parasti sēdēja uz tualetes poda ilgāk. 37 procenti viedtālruni lietojošo dalībnieku norādīja, ka pavada vairāk nekā piecas minūtes tualetē vienā reizē, savukārt starp tiem, kuri nelieto viedtālruni, šis rādītājs bija tikai 7,1 procents. Visbiežākās aktivitātes telefonā bija ziņu un sociālo tīklu pārlūkošana.
Pētnieki uzskata, ka telefona lietošana var nepamanīti pagarināt laiku, ko cilvēks pavada uz tualetes poda. Ilgāka sēdēšana var palielināt spiedienu uz taisnās zarnas vēnām, tādējādi veicinot hemoroīdu attīstību.
Ko tas nozīmē?
Pētījuma rezultāti var kļūt par praktiskiem norādījumiem ārstiem, kas konsultē pacientus par zarnu veselību. Nākotnē varētu novērot cilvēkus ilgākā laika posmā, lai noskaidrotu, vai viedtālruņa lietošana tieši veicina hemoroīdu attīstību, kā arī pārbaudīt veidus, kā samazināt laiku, kas pavadīts tualetē.
Pētniecības galvenā autore Triša Pasriča piebilst: "Viedtālruņu izmantošana tualetē bija saistīta ar 46 procentiem lielāku hemoroīdu iespējamību. Mēs tikai sākam saprast, cik dažādi viedtālruņi un mūsu mūsdienu dzīvesveids ietekmē veselību. Iespējams, ka tas, kā un kur mēs tos lietojam – piemēram, vannas istabā – var radīt nevēlamas sekas."
Ieteikums: atstājiet viedtālruni ārpus tualetes
Šis pētījums apstiprina vispārējo ieteikumu atstāt viedtālruni ārpus vannas istabas un censties pavadīt uz tualetes poda ne vairāk kā dažas minūtes. Ja tas prasa vairāk laika, pajautājiet sev, kāpēc. Vai tiešām process bija tik grūts, vai arī jūsu uzmanība tika vienkārši novērsta?
"Ārkārtīgi viegli zaudēt laika izjūtu, kad mēs pārlūkojam savu viedtālruni – populārās lietotnes ir veidotas tieši tam. Bet, iespējams, ka pastāvīga sēdēšana tualetē ilgāk, nekā paredzēts, tieši tāpēc, ka izmantojam viedtālruni, var palielināt hemoroīdu attīstības risku. Mums tas jāpēta tālāk, bet skaidrs ieteikums ir – atstāt viedtālruni ārpus tualetes."