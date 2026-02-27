Binnija Ārberga audzina dēlu franču stilā
TV personība un uzņēmēja Binnija Ārberga ar deviņus gadus veco dēlu Rodrigo Luisu ļoti bieži ir redzami dažādos kultūras pasākumos, atzīstot, ka kultūra ir pats galvenais. Taču arī par mammas biznesu dēls ir labi informēts.
“Nu jau Luiss ir paaudzies lielāks, bet jau kopš mazotnes viņam esmu pilinājusi, ka nekā svarīgāka par kultūru nav. Cik mēs atvērsimies un atpletīsim spārnus, tas ir mūsu ziņā. Cik būsim redzējuši, lasījuši un klausījušies. Protams, ir arī ļoti svarīgi, ko. Tāpēc arī dēlu šādi esmu audzinājusi, jo to savulaik man ieaudzināja mana mamma. Kad Luiss piedzima, man bija garš laiks, jo bērniņš daudz guļ, es izlasīju grāmatu Audzināšana franču stilā un sapratu, ka mana mamma ir bijusi francūziete, jo tieši tā arī viņa mani bija audzinājusi,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāsta Binnija.
Vaicājot, vai dēlu ir iepazīstinājusi arī ar savu biznesu – skaistumkopšanas salonu BBbinnija –, Binnija piekrītoši māj ar galvu: “Jā, viņš zina, ka tas ir nopietns darbs, kaut gan no malas izskatās kā rotaļāšanās. Dēls bija pāris nedēļu vecs, kad pirmo reizi ieradās salonā. Viņš tur ir uzaudzis. Jā, viņš būs mantinieks. Taču patiesībā man ir pilnīgi vienalga, kādā nozarē dēls izvēlēsies sevi realizēt. Viņš jau pats sevi ir uzlicis uz tādām kā sliedītēm, un, uz kuru pusi būs pārslēgumi, tas ir tikai viņa paša ziņā. Es jau nupat stāvu blakus un ar jūsmīgu smaidu visā noraugos. Viņš ir prātīgs dēls. Drīzāk es esmu neprātīga, lai gan beidzamos gados esmu ģimeniska un mazliet slēpjos aiz maskas, jo dumpinieciskums un draiskulība manī, protams, ir. Man arī patīk, ka Luisa draugi uzskata mani nevis par mammu, bet par līdzcilvēku. Ļoti pagodinoši, ka mums ir šādas atiecības.”