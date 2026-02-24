Kāds ir normāls asinsspiediens? Kardiologs skaidro vadlīniju atšķirības
Kādam patiesībā jābūt normālam asinsspiedienam – 130/80 vai 120/80? Eiropas un Amerikas kardiologu vadlīnijas atšķiras, un profesors Andris Skride skaidro, pēc kurām no tām vadās Latvijā un kā tas ietekmē pacientu ārstēšanu.
Katras saslimšanas ārstēšanai ir izstrādātas vadlīnijas, un tās mainās ik pēc trim četriem gadiem. Paaugstināta asinsspiediena jeb arteriālās hipertensijas ārstēšanā vadlīnijas ir izstrādājusi gan Eiropas kardiologu biedrība, gan Amerikas kardiologu biedrība. Ar ko tās atšķiras un pēc kurām vadās Latvija – to TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas vadītājs Andris Skride.
Balstoties uz pētījumiem, pierādījumiem, jaunu medikamentu izstrādes un zinātnes sasniegumiem vadlīnijās, piemēram, kas attiecas uz paaugstinātu asinsspiedienu, noteikts, ar kādu medikamentu sākt ārstēt 40 gadu vecumā, ar kādu – 70 gados vai gadījumā, ja cilvēkam ir kāda blakus saslimšana.
Vadlīniju izstrādē piedalās arī eksperti no Latvijas. Pēc kurām – Eiropas vai Amerikas vadlīnijām – vadās Latvijas kardiologi, Skride stāsta: “Mēs vairāk strādājam pēc Eiropas vadlīnijām, jo tās ir vairāk piemērotas mūsu aprūpes politikai, bet Amerikas – vairāk piemērotas viņu veselības aprūpes vajadzībām.” Kardiologs piebilst, ka Eiropas vadlīnijas, salīdzinot ar Ameriku, esot konservatīvas. “Piemēram, mūsu vadlīnijas iesaka, ka normāls asisnspiediens ir, ja augšējā robeža ir 130/80, bet Amerikas – 120/80. Es gan vairāk sekoju līdzi Amerikas vadlīnijām, jo viss, kas ir virs 120, ir kaitīgs mūsu sirdij,” nosaka Skride.