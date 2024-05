Augsts asinsspiediens skar arī gados jaunus cilvēkus. Kāpēc ir būtiski to kontrolēt, stāsta speciālisti

Lai runātu par hipertensiju jeb paaugstinātu asinsspiedienu kā diagnozi, ir svarīgi saprast, kas vispār ir arteriālais asinsspiediens un kādi faktori to veido, uzsver kardioloģe Barbara Vītola. Asinsspiediens ir spiediens, ar kādu asinis spiež uz artēriju sieniņām. Arteriālais asinsspiediens ir atkarīgs no tā, cik daudz asiņu sirds izgrūž no kreisā kambara vienā sirds saraušanās reizē, kā arī perifēro asinsvadu rezistences (asinsvadi, kas atrodas tālāk no sirds – rokās, kājas) jeb iestiepjamības. Visiem veselajiem cilvēkiem arteriālajam asinsspiedienam būtu jābūt 120/80 mmHg – tas ir optimālais asinsspiediens neatkarīgi no cilvēka vecuma. Taču par normālu asinsspiedienu vēl tiek saukts 120–129/80-84 mmHg. Par “augsti normālu asinsspiedienu” dēvē skaitļus robežās no 130-139 un/vai 85-89 mmHg.