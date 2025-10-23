Ģimenes ārste par zemu asinsspiedienu: "Palīdz triks, ko kardiologi parasti neiesaka"
Pieņemts uzskatīt, ka normāls asinsspiediens ir 120/80 mm Hg, tomēr tas ir tieši tikpat liels mīts kā pārliecība, ka ideāla sievietes figūra ir 90/60/90 cm. Katram cilvēkam normāls asinsspiediens ir atšķirīgs, un to nosaka pašsajūta. Konsultē ģimenes ārste Signe Novika.
Cilvēkiem ar zemu asinsspiedienu mēdz būt kāds no šiem simptomiem: reiboņi, pieceļoties no guļus stāvokļa, nespēks, nogurums, sirdsklauves, satraukums, ņirboņa gar acīm, vēsas plaukstas un pēdas, bāla āda, svīšana aukstiem sviedriem. Visi šie simptomi ir saistīti ar asinsvadu funkciju – sirdsklauves rada sirdsdarbības paātrināšanās, jo sirdij jākompensē zemais asinsspiediens. Lai audus apgādātu ar skābekli, sirdij jāstrādā ātrāk, un tas nozīmē, ka visbiežāk cilvēkiem ar zemu asinsspiedienu ir ātrs pulss. Lēns pulss parasti ir esošajiem vai bijušajiem sportistiem, kuru muskulatūra ir spēcīga, tāpēc nav nepieciešams tik daudz spēka, lai līdz sirdij nogādātu asinis.
Ja šādi simptomi ir pēkšņi, tas nozīmē, ka organismā ir sākusies spēcīga asiņošana.
Kā uzlabot pašsajūtu?
Ja zema asinsspiediena dēļ dažkārt jūties slikti, tu vari sev palīdzēt ar vienkāršām metodēm.
* Svarīgas ir rūpes par sevi. Regulāri un pilnvērtīgi ēd, katru nakti guli vismaz astoņas stundas. Ārkārtīgi svarīga ēdienreize ir brokastis, kas jau no rīta paaugstina cukura līmeni asinīs un dod šūnām spēku.
* Lai arī kardiologi nevienam neiesaka aizrauties ar sāls lietošanu uzturā, tomēr cilvēkiem ar zemu asinsspiedienu ir pieļaujams nedaudz lielāks sāls patēriņš, jo tas paaugstina nātrija līmeni asinīs, līdz ar to sašaurinās asinsvadi un paaugstinās asinsspiediens.
* Obligāti jāieplāno laiks fiziskām aktivitātēm. Minimālā programma ir vismaz 30 minūšu ilga pastaiga raitā solī katru dienu, jo tas stiprina asinsvadus un sirdi.
* Katru dienu izdzer trīs tases kafijas, stipras melnās tējas ar pienu vai stipras zaļās tējas.
* Var lietot kompleksos vitamīnus, kuru sastāvā ir neorganiskais selēns un kofeīns.
* Ja no rīta pieceļoties reibst galva, pirms piecelšanās gultā izkustini pēdas un kājas visā to garumā, lai asinis pa asinsvadiem nonāktu līdz sirdij.
* Ja ir vēnu varikoze, noteikti jāvalkā kompresijas zeķes. Tas uzlabos asinsriti un limfas atteci.
* Asinsriti paātrina arī kontrastduša.