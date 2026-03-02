Ostapenko saglabā vietu WTA rangā, Štrombaham un Ozoliņam kāpums starp vīriešiem
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā savu pozīciju nav mainījusi un atrodas 26. vietā. Septiņas vietas ATP rangā atguvis Roberts Štrombahs.
Savukārt Darja Semeņistaja zaudējusi divas vietas un ierindojas 99. pozīcijā. Vēl Anastasija Sevastova zaudējusi divas pozīcijas (188.), Adelina Lačinova pakāpusies par divām ailītēm (587.), bet Beatrise Zeltiņa - par 19 (600.). Kāpums par trīs pozīcijām padevies Kamillai Bartonei (679.), Diāna Marcinkēviča zaudējusi desmit vietas (823.), Elza Tomase - divas vietas (935.), Sabīne Rutlauka ir par 18 vietām augstāk (1045.), kamēr pa vienai pozīcijai atguvušas Daniela Dārta Feldmane (1279.) un Margarita Ingatjeva (1483.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav un līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, otrajā vietā ir Polijas tenisiste Iga Švjonteka, bet trešā ir Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina. Tālāk ir amerikānietes Korija Gofa, Džesika Pegula un Amanda Aņisimova, itāliete Jasmīne Paolīni ir septītā, astoto vietu ieņem krieviete Mirra Andrejeva, bet desmitnieka beigās ir ukrainiete Elina Svitoļina un kanādiete Viktorija Mboko.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko atguvusi vienu pozīciju un atrodas 12. vietā. Semeņistaja ir par trīs vietām augstāk (181.), Sevastova pakāpusies par piecām vietām (510.), un Bartone - par 32 pozīcijām (587.). Rangā ir vēl desmit Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līdere ir beļģiete Elīze Mertensa.
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā atguvis septiņas vietas un ierindojas 411. pozīcijā. Tikmēr Kārlis Ozoliņš pakāpies par 59 vietām un ieņem 725. pozīciju, Mārtiņš Rocēns zaudējis sešas vietas (dalīta 1712.), Rihards Neimanis, kurš pagājušajā nedēļā debitēja rangā, pakāpies par 316 vietām (dalīta 1731.), bet Artūrs Žagars ir vienu ailīti augstāk (dalīta 1940.).
Ranga pirmajā septītniekā izmaiņu nav un pirmo pozīciju saglabā spānis Karloss Alkarass, kuram otrajā vietā seko itālis Janiks Siners, trešais ir serbs Novāks Džokovičs, ceturtajā pozīcijā atrodas Aleksandrs Zverevs no Vācijas, piekto vietu saglabā itālis Lorenco Museti, bet sesto un septīto vietu ieņem austrālietis Alekss de Minors un amerikānis Teilors Frics. Par vienu vietu augstāk ir amerikānis Bens Šeltons, kurš apsteidza kanādieti Fēliksu Ožjē-Aljasimu, un labāko desmitnieku noslēdz Aleksandrs Bubļiks no Kazahstānas.
Dubultspēļu rangā Štrombahs savu pozīciju nav mainījis (528.), Ozoliņš atkāpies par četrām vietām (559.), Žagars pakāpies par divām pozīcijām (1253.), bet Rocēns noslīdējis par divām ailītēm zemāk (dalīta 2349.). Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā Lielbritānijas tenisists Nīls Skupskis.