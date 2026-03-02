Rēzeknē speciālisti gatavojas plūdiem: apseko teritorijas un plāno preventīvos darbus
Rēzeknes pašvaldības speciālisti, gatavojoties pavasara paliem, apseko potenciāli applūstošās teritorijas, informēja pašvaldībā.
Speciālisti darba sanāksmē pārrunāja pavasara palu un plūdu preventīvo pasākumu koordinēšanu, izvērtējot pašvaldības gatavību un nepieciešamās darbības iedzīvotāju drošības nodrošināšanai. Sanāksmē pašvaldības speciālisti izvērtēja līdzšinējo pieredzi plūdu risku pārvaldībā, pārrunāja operatīvās reaģēšanas mehānismus un plānotos preventīvos darbus infrastruktūras aizsardzībai.
Kā informēja Civilās aizsardzības pārvaldnieks-jurists Pāvels Savickis, pašvaldība veic preventīvus pasākumus, apsekojot potenciāli applūstošās teritorijas un sazinoties ar māju īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas riska zonās. Tāpat plānots apsekot upju krastus un apzināt vietas, kur nokrituši koki un zari var traucēt ūdens plūsmai un veicināt ledus sastrēgumu veidošanos.
Pirmdien intervijā Latvijas Radio Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Mārtiņš Baltmanis atzina, ka plūdu situācija šogad Latvijā varētu būt krietni sarežģītāka nekā citos pēdējos gados. Baltmanis atsaucās uz sinoptiķu prognozēm, ka pali un plūdi šogad būs lielāki par vidējiem rādītājiem, ko noteiks biezais ledus un salīdzinoši biezā sniega sega.
VUGD gatavojas, ka vispirms pali gaidāmi Kurzemē - Ventā un Bārtā, tad sekos Lielupes baseins un Gauja Siguldā, Ādažos un Carnikavā, bet pēdējā sekos Daugava visās tradicionālajās plūdu vietās.
Dienesta vadītājs atzīmēja, ka šogad pali var veidoties arī ap ezeriem, tur applūstot palienēm.