Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Nikolu Pocjus.
112
Šodien 10:17
Rīgā pazudusi jauniete: Nikola Pocjus naktī devās prom un līdz šim brīdim nav atgriezusies
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2008. gadā dzimušo Nikolu Pocjus. Jauniete šā gada 2. martā pa nakti izgāja no dzīvokļa Rīgā, Ludzas ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 160 cm, kalsnas miesas būves, melniem matiem garumā līdz pleciem. Bija ģērbusies tumšā apģērbā, tostarp melnā īsā jakā, iespējams, baltas krāsas sporta apavos. Līdzi bija neliela melnas krāsas pleca soma.
Valsts policija aicina aplūkot Nikolas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
