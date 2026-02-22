Dzīve pēc insulta Latvijā: kādu atbalstu var saņemt pacients un ģimene
Kādus sociālās aprūpes pakalpojumus iespējams saņemt pēc insulta? Konsultē Ilga Ķikule, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes neiroloģe.
Kārtību, kādā ģimene (persona) saņem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, nosaka “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (2019. gada 2. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.138).
1. Pirms izrakstīšanas no stacionāra, pacients vai viņa tuvinieki nepieciešamības gadījumā var vērsties pie slimnīcas sociālā darbinieka, kurš formē dokumentus īslaicīgas sociālās aprūpes (ISA) saņemšanai un/vai aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai.
● Šos pakalpojumus Rīgas pilsētas iedzīvotājiem nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldība, reģionos – vietējās pašvaldības.
● Par aprūpes pakalpojumiem mājās plašāku informāciju var iegūt, apmeklējot Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapu www.ld.riga.lv.
● Par īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumiem plašāku informāciju var iegūt, apmeklējot Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapu www.ld.riga.lv.
2. Pēc pacienta atgriešanās mājās persona vai tās tuvinieki var vērsties pacienta dzīvesvietas sociālajā dienestā, izklāstot problēmu un informējot par vēlamo palīdzību:
• veikt pacienta funkcionēšanas novērtēšanu,
• veikt fizisko un materiālo resursu novērtējumu,
• pieņemt lēmumu par sociālās palīdzības vai pabalsta piešķiršanu.
3. Rīgas pilsētas iedzīvotāji informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80005050.
4. Pēc pacienta atgriešanās mājās persona vai tās tuvinieki var vērsties pie ģimenes ārsta, kurš var izrakstīt valsts daļēji kompensējamos aprūpes līdzekļus (90 pamperi mēnesī), kā arī nepieciešamos medikamentus.
5. 26 nedēļas (6 mēnešus) pēc insulta ģimenes ārsts var formēt dokumentus uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀK) invaliditātes grupas noteikšanai. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija atrodas Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002. Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni 67614885 vai rakstot uz e-pastu: vdeavk@vdeavk.gov.lv.
● Līdz ar invaliditātes grupas noteikšanu, VDEĀK var noteikt:
• īpašas kopšanas nepieciešamību un piešķirt pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
• piešķirt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās iespēja.
● Lai saņemtu pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, un pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās iespēja, personai ar iesniegumu jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).
● Invaliditātes grupas noteikšanai un minēto pabalstu piešķiršanai nav vecuma ierobežojumu.
● Pensiju var saņemt tikai vienu. Tas nozīmē, ka vecuma pensionāri turpinās saņemt vecuma pensiju, kaut arī būs noteikta invaliditātes grupa.
6. Ja VDEĀK tiek piešķirts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās iespēja, tad Rīgas pilsētas pašvaldība (ar iesniegumu vērsties Rīgas sociālajā dienestā) papildus VSAA izmaksātajam pabalstam piešķir pabalstu transporta pakalpojumiem 284,57 EUR gadā (speciālā autotransporta (mikroautobusa) pakalpojumiem vai taksometra pakalpojumiem, vai degvielas iegādei personīgajam autotransportam).
7. Ja persona pārvietojas riteņkrēslā un ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai (ar iesniegumu vērsties Rīgas sociālajā dienestā).
8. Ja persona pārvietojas riteņkrēslā un ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā invalīdu riteņkrēsla pacēlāju (ar iesniegumu vērsties Rīgas sociālajā dienestā).
9. Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumiem Rīgas iedzīvotājiem plašāku informāciju var iegūt:
• apmeklējot Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapu wwwld.riga.lv;
• zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055;
• zvanot uz Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 (darbdienās darba laikā).
4 soļi, kā saņemt informāciju savā pašvaldībā
Visiem Latvijas iedzīvotājiem ir spēkā vienots valsts regulējums (Ministru kabineta noteikumi Nr.138), taču katra pašvaldība pati lemj, kā tieši palīdzēt pacientiem pēc insulta, jo katrai ir savs budžets, sadarbības partneri un kapacitāte.
1. Sazinies (pa tālruni, rakstot e-pastu vai ierodoties klātienē) ar savas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības Sociālo dienestu un noskaidro, kādi pakalpojumi ir pieejami pacientiem pēc insulta.
Sociālie pakalpojumi tiek piešķirti tikai deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā. Dažādās pašvaldībās sociālās aprūpes pakalpojumu piedāvājums var būtiski atšķirties – gan apjoma, gan kvalitātes ziņā. Piemēram, cik ātri un kādā apmērā piešķir palīdzību pēc insulta, atkarīgs no pašvaldības resursiem un no tā, kādi pakalpojumi ir pieejami uz vietas. Ir pašvaldības, kas nodrošina aprūpi mājās, rehabilitāciju, aprūpētāju pakalpojumus vai dienas centru apmeklējumu, bet ir arī tādas, kas sniedz ļoti minimālu palīdzību. Piemēram, ne visās pašvaldībās ir rehabilitācijas centri un/vai specializētas brigādes aprūpei mājās. Ne visas pašvaldības piedāvā papildu pabalstus, piemēram, medikamentu iegādei un aprūpētāju apmaksai.
2. Noskaidro, cik ilgi ir jāgaida uz sociālajiem pakalpojumiem, kādas ir rindas uz stacionāro rehabilitāciju.
Piemēram, aprūpe mājās var būt pieejama nedēļas laikā vai arī tikai pēc 2 mēnešiem.
3. Noskaidro, cik maksā sociālie pakalpojumi, ja pacientam ir pensija vai invaliditātes pabalsts.
Dažādas pašvaldības dažādi piemēro līdzmaksājumu vai to atceļ.
4. Noskaidro, vai pašvaldība sadarbojas ar kādām nevalstiskajām aprūpes organizācijām, kas var piedāvāt papildu palīdzību.
Daudzās pašvaldībās sociālās aprūpes vai atbalsta pakalpojumus sniedz nevalstiskās organizācijas, gan organizējot mājas vizītes, gan piedāvājot aprūpes palīgus, gan palīdzot ar transportu, pārtikas pakām vai medikamentiem, gan nodrošinot emocionālu atbalstu.
Kur atrast kontaktus?
● Pašvaldības oficiālajā mājaslapā (piemēram, www.liepaja.lv, www.ogre.lv).
● Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (meklē pēc “Sociālais dienests”, “Aprūpe mājās”).
● Labklājības ministrijas mājaslapā (aktuālā informācija par pakalpojumiem, informatīvie materiāli) – www.lm.gov.lv.
● Nacionālā veselības dienesta mājaslapā (medicīnas un rehabilitācijas iestāžu saraksts, valsts apmaksātie pakalpojumi) www.vmnvd.gov.lv. MK noteikumi Nr. 138 par palīdzības saņemšanu – www.likumi.lv.
Īslaicīgās aprūpes iestādes
1. Aizkraukles novads, Aizkraukle, Aizkraukles klīnika (Bērzu iela 5), Aprūpes nodaļa – 29160315.
2. Bauskas novads, Bauskas pilsēta, Bauskas slimnīca (Dārza iela 7/1), Aprūpes nodaļa – 63924132, 63923153.
3. Cēsu novads, Cēsu pilsēta, SIA “Cēsu klīnika” (Slimnīcas iela 9), Aprūpes nodaļa – 64125368.
4. Dobeles novads, Auces pilsēta, Aprūpes centrs “Auce” (Tehnikas iela 12) – 27070702, 27070703, 63783132.
5. Dobeles novads, Dobeles pilsēta, Dobeles un apkārtnes slimnīca (Ādama iela 2) – 63723576.
6. Garkalnes novads, Inčukalna pagasts, Inčukalns, SAC “Gauja” (Gaujaslīču iela 5) – 67977075.
7. Gulbenes novads, Gulbenes pilsēta, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība (Upes iela 1), Aprūpes nodaļa – 64473206, 64473151.
8. Jūrmala, Slokas slimnīca (Dzirnavu iela 36/38), Aprūpes nodaļa – 67147085.
9. Liepājas pilsēta, Liepājas reģionālā slimnīca (Slimnīcas iela 25), Paliatīvās aprūpes nodaļa – 63403312, 26653212.
10. Limbažu novads, Limbažu pilsēta, Limbažu slimnīca (Klostera iela 3) – 28380257.
11. Līvānu novads, Līvānu pilsēta, Līvānu slimnīca (Zaļā iela 44), Aprūpes nodaļa – 6507617.
12. Ludzas novads, Ludzas pilsēta, SIA “Ludzas medicīnas centrs” (Raiņa iela 43), Aprūpes nodaļa – 65707118, 29421233.
13. Ogres novads, Ogres slimnīca (Slimnīcas iela 2), Aprūpes nodaļa – 65020802.
14. Rīga, Rīgas 1. slimnīca (Bruņinieku iela 5), 17. korpuss, Sociālās aprūpes nodaļa – 25618569.
15. Rīga, SIA “Cilvēks” (A. Deglava iela 68) – 27208803.
16. Saulkrastu novads, Saulkrasti, Saulkrastu slimnīca (Ainažu iela 34) – 2663113, 67952445.
17. Siguldas novads, Mālpils pagasts, SAC “Mālpils” (Nākotnes iela 1) – 67185874.
18. Tukuma novads, Irlavas pagasts, Irlava, Irlavas slimnīca – 63154837, 26543239.
19. Tukuma novads, Smārdes pagasts, Rauda, Sociālās aprūpes centrs (SAC) “Rauda” – 29125164.
20. Valmieras novads, Valmieras pilsēta, Vidzemes slimnīca (Jumaras iela 195), Paliatīvās aprūpes nodaļa – 64202566.
21. Ventspils, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Inženieru iela 60), Paliatīvās aprūpes nodaļa – 63620937, 26116058.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju saraksts pieejams Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā: https://aslimnica.lv/pacientiem/informativi_materiali/insults/