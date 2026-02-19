Kad intīmā veselība vairs nav tabu: Dagmāras Legantes - Celmiņas saruna ar ginekoloģi Dr. Karlīnu Elksni
“Mīļās sievietes, šajā stresa pilnajā pasaulē un laikā, kad saprotu, ka esmu iesoļojusi slavenajā perimenopauzes posmā, vēlos padalīties ar kādu lielisku atklājumu – tās ir LYLBIOTIC intim kapsulas!” saka sievišķīgi šarmantā TV raidījumu vadītāja un fotogrāfe Dagmāra Legante-Celmiņa.
Mūsdienās daudz tiek runāts par emocionālo veselību, tiek aicināts rūpēties par savu ķermeni kopumā. Jā, tas ir lieliski, bet mums, sievietēm, neviens tā īpaši neatgādina, ka tikpat svarīgi ir rūpēties arī par savu intīmo veselību.
Iemeslu, kāpēc var “sašķobīties” intīmā veselība, var būt daudz un dažādi – nepārejošs stress, antibiotiku lietošana, urīnceļu infekcijas un dažādi ginekoloģiskie faktori, tostarp grūtniecība, perimenopauze un menopauze! Tas viss var radīt pārmaiņas intīmajā mikroflorā un samazināt tur esošo labo baktēriju skaitu, radot nepatīkamas sajūtas – niezi, dedzināšanu, nepatīkamu aromātu u.c. Bet atjaunot nepieciešamo baktēriju līdzsvaru, kā izrādās, var tikai ar vienu kapsuliņu dienā.
Tuvojoties 50 gadu slieksnim, sāku interesēties par to, kas notiek ar sievietes ķermeni šajā pārmaiņu laikā un atskārtu, cik patiesībā viegli par savu intīmo veselību var rūpēties ikvienā vecumposmā. Tāpēc uz sarunu par intīmo veselību un jaudīgo LYLBIOTIC intim labo baktēriju kompleksu esmu aicinājusi ginekoloģi dr. Karlīnu Elksni.
– Mums, sievietēm, ir jāiziet cauri ļoti dažādiem dzīves posmiem – no pirmās menstruācijas cauri reproduktīvajam vecumam, grūtniecībai un dzemdībām, perimenopauzei, menopauzei un postmenopauzei… Nemaz nerunājot par to, ka katru mēnesi ir augšā–lejā gan hormoni, gan garastāvoklis…
– Jā, arī maksts mikroflora mainās līdzi, jo norises sievietes organismā ir tieši saistītas ar maksts mikrofloru. Sievietēm perimenopauzes un menopauzes laikā samazinās estrogēnu daudzums, radot izmaiņas maksts gļotādā – samazinās apasiņošana, rodas izteikts maksts sausums. Un visu šo pārmaiņu rezultātā mainās arī maksts mikroflora – ja estrogēnu paliek mazāk, arī labo baktēriju skaits samazinās. Tam bieži pievienojas kairinājums, nieze, var būt pastiprināti izdalījumi, arī ar izmainītu aromātu, ko izraisa patogēnās baktērijas. Var būt arī samazināts libido jeb seksuālā aktivitāte.
Labo baktēriju galvenā funkcija ir aizsardzība – mazināt patogēno baktēriju negatīvo ietekmi. Tā kā sievietei anatomiski attālums starp taisno zarnu un maksti ir vien pāris centimetru, baktērijas no zarnas ļoti viegli migrē uz maksti. Ja maksts mikroflora ir viegli ievainojama – un tas attiecas uz visiem vecumiem, arī pavisam jaunām meitenēm –, ir lielāka iespējamība, ka zarnu baktērijas var radīt iekaisumus. Tas var novest arī pie biežākām urīnceļu infekcijām.
- Jā, lasīju, ka LYLBIOTIC intim iesaka meitenēm no 12 gadu vecuma.
- Pareizai intīmajai higiēnai un maksts pH līmenim ir būtiska nozīme. Katrai vecuma grupai ir sava problēma, bet, lai nodrošinātu baktēriju līdzsvaru maksts mikroflorā, risinājums visām viens – intīmās labās baktērijas.
– Man kā pieaugušai sievietei ir svarīgi izvēlēties produktu, kam var uzticēties. Kā plašajā piedāvājumā izraudzīties patiešām efektīvu intīmo labo baktēriju kompleksu? Lasīju, ka visplašākais ieguvumu klāsts vienā kapsulā ir tieši LYLBIOTIC intim.
- Jā, šis ir patiesi iedarbīgs līdzeklis. Tieši LYLBIOTIC intim sastāvā esošo unikālo baktēriju kombinācijas iedarbību apstiprina klīniskie pētījumi, kas atklāj efektivitāti tieši pret visbiežākajām maksts mikrofloras saslimšanām jau pēc 7 dienām. Šis komplekss spēj efektīvi līdzsvarot maksts pH līmeni un veicināt veselīgu maksts mikrofloru jebkuru mikrofloras baktēriju balansa problēmu un maksts kairinājuma simptomu gadījumos, tostarp bakteriālās vaginozes terapijā un pie piena sēnītes. Tāpat par LYLBIOTIC intim esošajām baktērijām ir pētījumi, kas atklāj nozīmīgu to lomu pie urīnceļu infekcijām, samazinot atkārtotu urīnceļu infekciju un maksts infekciju risku.
Arī es savā praksē esmu iecienījusi šo produktu tieši labo baktēriju koncentrācijas dēļ – tikai vienā kapsulā, kas arī ir dienas deva, ir 12 miljardi (!) divu maksts mikroflorai svarīgāko baktēriju. Turklāt šis ir Latvijā pirmais labo baktēriju komplekss, ko rekomendē Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Daži tirgū pieejamu līdzīgu produktu ražotāji nekautrējas sievietēm solīt, ka pietiks ar vienu kapsulu dienā, lai gan, pēc pašu pētījumiem, ir nepieciešamas vairākas kapsulas vai lielāks baktēriju skaits vienā kapsulā.
– Es nezināju, ka ir šāds produkts, meklējot alternatīvu vagināli lietojamām un, manuprāt, neērtajām ķēpīgajām svecītēm, par LYLBIOTIC intim uzzināju no sava ginekologa. Man patīk, ka varu to diskrēti norīt jebkurā diennakts laikā, arī īpašo dienu laikā kopā ar vitamīniem. Bet es īsti nespēju iztēloties, kā šīs labās baktērijas, uzņemtas pa muti, nokļūst tur, kur tām jānokļūst?
– Izskaidrošu: uzņemtas perorāli, baktērijas apdzīvo kuņģa un zarnu traktu, tad ar izkārnījumiem nokļūst līdz resnajai zarnai un starpenei un, apdzīvojot starpeni, tiek arī līdz makstij. Tas ir absolūti pierādīts ceļš. Es savā praksē esmu pārliecinājusies, ka perorāli uzņemamas intīmās baktērijas ir labākas par svecītēm, maksts mikroflorā iedzīvojas labāk, spēj tajā augt un vairoties, saglabājot veselīgu maksts mikrofloru un pH līmeni ilgtermiņā.
Tāpat svarīgi ir tas, ka LYLBIOTIC intim baktēriju celmi ir aizsargāti ar patentētu augu izcelsmes kapsulas apvalku DRcaps® (tas ir draudzīgs arī vegāniem), kas nodrošina, ka kapsulas atvēršanās notiek tieši zarnās un baktērijas no zarnu trakta var brīvi migrēt uz maksti.
- Man patīk, ka šo produktu var ērti paņemt līdzi ikdienas gaitās – LYLBIOTIC intim var turēt līdz 25 grādu temperatūrā.
- Jā, un būtiski ir tas, ka katra kapsula atrodas slēgtā vidē, pasargāta no ārējās vides ietekmes. Arī finansiāli ir izdevīgi – ar vienu iepakojumu pietiek 15 dienām.
- Cik ātri tās sāk iedarboties?
- Pētījumos pierādīta iedarbība ir jau pēc 7 dienām. Bet manas pacientes novērojušas, ka maksts mitruma līmenis uzlabojas jau pēc 3 dienām. Protams, tas nav brīnumlīdzeklis, tā nav ezotērika, tā ir medicīna. Ja sievietei ir maksts infekcija, būs vajadzīgas arī antibiotikas, un tad labās baktērijas papildus ir vajadzīgas jo īpaši. Patiesībā ikvienam pēc jebkuru antibiotiku lietošanas iesaka labās baktērijas, piemēram LYLBIOTIC – lai atjaunotu zarnu trakta mikrobiotu.
– Tas nozīmē: ja man ir izrakstīts antibiotiku kurss, man somiņā jābūt abām kastītēm – zaļajai (LYLBIOTIC) un rozā (LYLBIOTIC intim) – lai pasargātu un palīdzētu atjaunot gan kuņģa, gan maksts mikrofloru?
– Jā. Tikai, ja par zaļo kastīti ārsts, iespējams, pacientam atgādina, tad par rozā sievietei jāatceras pašai.
LYLBIOTIC intim jau ir kļuvis par daļu no manām ikdienas rūpēm par sevi un arī savām nu jau pusaugu meitām. Lietojam pēc vajadzības – pēc antibiotiku lietošanas, perimenopauzes simptomu mazināšanai, profilaksei un pusaudžu hormonālo pārmaiņu laikā.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.