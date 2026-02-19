Atrasts varonīgais cilvēks, kurš Mangaļsalā no drošas nāves izglāba rīdzinieku. "Brīdi, kad vīrietis pazuda zem ūdens - rīkojos nekavējoties!"
Nedēļas nogalē Latviju pāršalca ziņas, ka drosmīgu līdzcilvēku varonīgā rīcība Mangaļsalā no drošas nāves paglābusi kādu vīrieti, kas bija ielūzis ledū netālu no zviedru kuģa “Lady Kotlin” vraka. Izdevies noskaidrot, ka viens no pašaizliedzīgajiem glābējiem, kas steidzās vīrietim palīgā bija Sauszemes spēku 2. Mehanizētās kājnieku brigādes kājnieku bataljona karavīrs - virsseržants Kaspars Pildigovičs.
Jau ziņots, ka svētdien, 15. februārī, pie Mangaļsalas norisinājās dramatiski notikumi, kas varēja beigties traģiski - ap plkst. 13.30 aptuveni 250 metrus no krasta, netālu no zviedru kuģa vraka, ledū ielūza kāds vīrietis. Turpat netālu atradās virsseržants Pildigovičs, kas uz Mangaļsalu bija devies kopā ar savu ģimeni. Un brīdī, kad viņš pamanīja, ka vīrietis pazūd zem ledainā jūras ūdens, viņš steidzās nelaimē nonākušajam palīgā.
“Svētdien, kopā ar ģimeni devos uz tūristu iecienītu vietu Mangaļsalas molu. Notikuma vieta ir iecienīts apskates objekts, kur pie netālu esošā kuģa vraka regulāri pulcējas cilvēki pastaigām un fotografēšanai," vietnei Sargs.lv norāda virsseržants.
"Mirklī, kad uzņēmām ģimenes fotogrāfiju, pamanīju, ka vīrietis ielūzt ledū un uz brīdi pazūd zem ūdens, tādēļ rīkojos nekavējoties," notikumus atminas Kaspars. "Lai pietuvotos cietušajam drošāk, izmantoju savu apģērbu (virsjaku) un, pietuvojoties pa ledu rāpus, sniedzu vīrietim savu jaku, pie kuras cietušais varēja pieķerties."
"Drīz palīgā pieskrēja vēl viens cilvēks, kurš pieturēja manas kājas, lai kopīgiem spēkiem izvilktu cietušo no ūdens. Izvilkšanas brīdī vīrietis bija stiprā šoka stāvoklī un ļoti nobijies, taču aptuveni pēc piecām minūtēm atguvās, saprata, ka ir drošībā, un spēja pateikt paldies. Pēc tam cietušais saviem spēkiem veiksmīgi atgriezās krastā, lai automašīnā sasildītos.” NBS karavīrs piebilst, ka bija pārsteigts par apkārtējo vienaldzību, jo uz mola notikuma brīdī atradās ļoti daudz cilvēku, bet palīgā slīkstošajam vīrietim neviens nesteidzās.
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, Jauns.lv un daudzi Latvijas iedzīvotāji pauduši Kasparam pateicību par viņa pašaizliedzīgo un drosmīgo rīcību. "Runā darbi, ne vārdi!" norāda Ilmārs. "Prieks par tādiem cilvēkiem!" pauž Zenta. Bet vairāki citi norāda, ka "lepojas, ka Latvijā dzīvo tādi cilvēki". Tikmēr Sargs.lv norāda, ka "virsseržants Kaspars Pildigovičs ir pieredzējis Nacionālo bruņoto spēku karavīrs un dienesta laikā izcēlies ar augstu profesionalitāti, kas vainagojusies ar saņemtajiem apbalvojumiem".
Sargs.lv aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, pārvietojoties pa ledu, un atgādina: ledus izturība var būt nevienmērīga pat šķietami drošās vietās! Tikmēr pašvaldības policija brīdina: iziešana uz ledus šajā Baltijas jūras zonā ir aizliegta un var maksāt ne tikai līdz 100 eiro lielu soda naudu, bet arī dzīvību.
Jāpiemin, ka otrs cilvēks, kas steidzās nelaimē nokļuvušajai palīgā bija kāds vīrietis vārdā Jurģis, ar ko cietušajam izdevās uzņemt kopīgu foto. "Jurģi, esmu pateicīgs, ka brīdī, kad man bija nepieciešama palīdzība, blakus bija drosmīgs un apņēmīgs cilvēks. Nodod savai meitai, ka viņai ir labs un drosmīgs tētis. Ja šī ziņa tevi ir sasniegusi, es gribētu izteikt pateicības vārdus personīgi. Gribētos, lai mūsu dzimtenē būtu vairāk tādu vīriešu," viņš rakstīja, aicinot sociālo tīklu palīdzību vīrieša atrašanā.
Pēc laiciņa viņš dalījās ar sekojošu paziņojumu: "Jurģis ir atrasts!! Ceru, ka tuvākajā laikā man būs fotogrāfija ar viņu, kur abi esam sausi. Draugi, paldies par jūsu atsaucību, bez jums varonis nebūtu atrasts! Paldies par labajiem vārdiem komentāros. Rūpējieties par sevi un centieties šo pasauli padarīt labāku vietu. Paldies jums visiem!" pauda vīrietis.