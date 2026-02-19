Latvijā bēdīgi slavenā "feldšere Marina" intervijā ar Krievijas blogeri piedzīvo īstu "katastrofu". Nepalīdzēja pat žēlabainie šņuksti. VIDEO
Bijusī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes (RAKUS) feldšere, Covid-19 sazvērestību teoriju sludinātāja Marina Kornatovska sniedza interviju blogerim ar gandrīz miljonu sekotāju no Smoļenskas. Taču intervija galīgi neizvērtās tāda, kādu Marina, visticamāk, bija gaidījusi.
Sarunas laikā viņa atklāj, ka ir pārcēlusies uz Krieviju un tagad dzīvo Ļeņingradas apgabalā. Tur viņa svin 9. maiju un burtiski raud no prieka, ka tagad viņai ir šāda iespēja, kamēr Latvijā "naciķi" viņai to aizliedza.
"Es biju šokā, kad organizēja 9. maiju, bērni dziedāja dziesmas, es visus gadus, ko nodzīvoju Latvijā, es atrāvos, vienkārši sakot, klausoties un mājot viņiem līdzi, tas bija pats īstākais pirmais 9. maijs. Šeit tās sajūtas, kas bija dzīvojot Latvijā, kur tev neko nedrīkst, tev vajag domāt, ko tev runāt, ka tev visur jāievēro cenzūra, ir pavisam citas," ar asarām acīs sacīja Marina.
Viņas asarainie šņuksti gan neguva nekādu atbalstu no šova vadītāja. Krievu blogeris pat sāka ar viņu strīdēties.
Sarunas gaitā viņš detalizēti izskaidroja, kāpēc Latvija negatīvi reaģēja uz karu Ukrainā un kā Baltijas valstīs izturas pret okupāciju.
"Es pieļauju, ka Baltijas valstis - Lietuva, Igaunija, Latvija - jūs sakāt, ka tas saistīts ar kaut kādiem "naciķiem", viņi varbūt mūs visus uzskatīja par okupantiem, pieaugušie nodeva to bērniem, kuri pēc tam kļuva par amatpersonām," sacīja blogeris. Uz to Marina norādīja, ka "okupācija" ir katra Latvijas iedzīvotāja "mīļākais" vārds.
Saruna nonāca arī līdz LGBT tēmai. Kornatovska sāka stāstīt, ka kādreiz soctīklos aicināja piespiedu kārtā ārstēt LGBT cilvēkus ar lobotomiju.
"Es kaut kad soctīklos uzrakstīju, ka gejus un lesbietes vajag ārstēt ar lobotomiju, kā to darīja agrāk, mediji uzreiz... par to, ka tu izrādi naidu pret šiem bezdzimumiem, tu vari iesēsties (cietumā)."
"Es pieļauju, ka viņi to uztver kā sava veida ekstrēmismu. Ko nozīmē aicināt ārstēt ar lobotomiju gejus? Klausieties, agrāk pie mums Krievijā arī daudz ko darīja 1937. gadā, bet viņiem tie ir vienlīdzigi sabiedrības locekļi, tikai ar citu seksuālo orientāciju.
Es mēģinu nostāties tā deputāta vietā, es redzu kaut kādu video, un ne vienu, bet piecpadsmit, ar kaut kādu aktīvistu, kurš aicina sabiedrības daļu, par kuru es atbildu, ārstēt ar lobotomiju.
Kā es reaģētu, ja es būtu viņa vietā? Es varbūt arī vērstos valsts drošības dienestos. Jūs tagad uzņemsiet video Krievijā, un pateiksiet kaut ko pretēju, kas šeit ir sarkanā līnija, pret jums taču arī vērsīsies. Nesaprotu, kāpēc šeit jābrīnās, ka Latvijas valdība tā rīkojas. Nepatīk - brauciet prom," sacīja blogeris.