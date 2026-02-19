ASV un Ukrainas izlūkdienesti pārtraukuši sadarbību. Ukrainu ar izlūkošanas spējām tagad pilnībā nodrošina Francija, Vācija, Lielbritānija, Kanāda un Japāna
foto: RS/MPI/Capital Pictures
ASV un Ukrainas izlūkdienesti pārtraukuši sadarbību. Ukrainu ar izlūkošanas spējām tagad pilnībā nodrošina Francija, Vācija, Lielbritānija, Kanāda un Japāna.
Pasaulē

ASV un Ukrainas izlūkdienesti pārtraukuši sadarbību. Ukrainu ar izlūkošanas spējām tagad pilnībā nodrošina Francija, Vācija, Lielbritānija, Kanāda un Japāna

Gundega Grīva

Jauns.lv

Ukrainas un ASV izlūkdienestu partnerība, kas aizsākās 2014. gadā, ir tikusi pārtraukta un šobrīd Ukrainu ar izlūkošanas spējām pilnībā nodrošina Francija, Lielbritānija, Vācija, Kanāda un Japāna, Jauns.lv norāda franču analītiķis Patriks Fors.

ASV un Ukrainas izlūkdienesti pārtraukuši sadarbīb...

Jau ziņots, ka Ukrainas un ASV parterattiecības aizsākās 2014. gada 24. februārī, kad miljoniem ukraiņu bija gāzuši Ukrainas prokremlisko valdību, un tā laika prezidents Viktors Janukovičs, kopā ar saviem spiegošanas priekšniekiem, bija aizbēdzis uz Krieviju. Kā norāda Fors, šobrīd abu valstu izlūkdienestu attiecības piedzīvojušas lūzuma punktu. "Amerikāņu militārās bāzes Ukrainā kara pirmajos gados bija viens no galvenajiem izlūkošanas un novērošanas avotiem pret Krieviju. Tomēr tagad amerikāņi tās pamet, aizvedot līdzi tehnoloģisko loģistiku," norāda Fors. 

Nākamā lapa: ASV un Ukrainas izlūkdienestu sadarbība ir pārtraukta

Tēmas

Donalds TrampsLielbritānijaASVStarlinkKrievijaFrancijaEiropaKrievijas armijaUkrainaVācijaVladimirs PutinsEiropas SavienībaPentagonsJapānaKanādaEmanuels MakronsTalsiCIPĪlons MasksFIBVolodimirs ZelenskisTelegramUkrainas armijaFrīdrihs MercsPatriks Fors

Citi šobrīd lasa