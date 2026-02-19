ASV un Ukrainas izlūkdienesti pārtraukuši sadarbību. Ukrainu ar izlūkošanas spējām tagad pilnībā nodrošina Francija, Vācija, Lielbritānija, Kanāda un Japāna.
Šodien 05:55
Ukrainas un ASV izlūkdienestu partnerība, kas aizsākās 2014. gadā, ir tikusi pārtraukta un šobrīd Ukrainu ar izlūkošanas spējām pilnībā nodrošina Francija, Lielbritānija, Vācija, Kanāda un Japāna, Jauns.lv norāda franču analītiķis Patriks Fors.
Jau ziņots, ka Ukrainas un ASV parterattiecības aizsākās 2014. gada 24. februārī, kad miljoniem ukraiņu bija gāzuši Ukrainas prokremlisko valdību, un tā laika prezidents Viktors Janukovičs, kopā ar saviem spiegošanas priekšniekiem, bija aizbēdzis uz Krieviju. Kā norāda Fors, šobrīd abu valstu izlūkdienestu attiecības piedzīvojušas lūzuma punktu. "Amerikāņu militārās bāzes Ukrainā kara pirmajos gados bija viens no galvenajiem izlūkošanas un novērošanas avotiem pret Krieviju. Tomēr tagad amerikāņi tās pamet, aizvedot līdzi tehnoloģisko loģistiku," norāda Fors.