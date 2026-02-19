"Ryanair" pasažieri saņēmuši jaunu brīdinājumu: lidostā no viņiem var negaidīti iekasēt papildus maksu
Zemo cenu aviokompānijas "Ryanair" pasažieri saņēmuši jaunu brīdinājumu: lidostā no viņiem var negaidīti iekasēt maksu līdz pat 65 eiro, ja reģistrācija lidojumam nav veikta pirms ierašanās lidostā. Šīs izmaiņas attiecas uz visiem pasažieriem un ir saistītas ar jaunu noteikumu par iekāpšanas kartēm.
Saskaņā ar aviokompānijas noteikumiem reģistrācija lidojumam jāveic internetā vai mobilajā lietotnē. Ja pasažieris ierodas lidostā, iepriekš nereģistrējoties, viņam būs jāmaksā servisa maksa no 35 līdz 65 eiro par personu.
Tas nozīmē, ka, piemēram, četru cilvēku ģimenei lidostā var rasties papildu izdevumi gandrīz 260 eiro apmērā tikai par reģistrāciju.
No šīs maksas ir atbrīvoti "Flexi Plus" biļešu īpašnieki, taču tikai tad, ja biļete iegādāta aviokompānijas oficiālajā mājaslapā vai lietotnē.
Papīra iekāpšanas kartes – pagātne
Saskaņā ar jauno noteikumu aviokompānija vairs nepieņem mājās izdrukātas iekāpšanas kartes. Pēc reģistrācijas pasažieri automātiski saņem digitālo iekāpšanas karti, kas lidostā jāuzrāda telefonā.
Patērētāju portāla "Money Saving Expert" dibinātājs Martins Lūiss skaidroja, ka digitālās iekāpšanas kartes izmantošana kļūs par standartu, taču pasažieriem joprojām būs iepriekš jāreģistrējas lidojumam.
Ja telefons pirms iekāpšanas lidmašīnā izlādējas vai tiek pazaudēts, iekāpšanas karti lidostā varēs izdrukāt bez maksas — taču tikai tad, ja pasažieris iepriekš būs reģistrējies internetā. Agrāk par šo pakalpojumu bija jāmaksā aptuveni 23 eiro.
Dažās valstīs joprojām nepieciešama papīra versija
Ir valstis, kur joprojām pieprasa papīra iekāpšanas karti. Piemēram, ceļojot uz Maroku, pasažierim vispirms jāreģistrējas internetā un pēc tam lidostā jāuzrāda digitālā iekāpšanas karte, uz kuras pamata viņam bez maksas izsniegs papīra kopiju.
Reģistrācijas laiks ir stingri noteikts
Pasažieriem īpaši rūpīgi jāievēro reģistrācijas termiņi:
- Pasažieri, kuri iepriekš iegādājušies sēdvietu, var reģistrēties 60 dienas pirms izlidošanas.
- Pasažieriem, kuri izvēlējušies bezmaksas nejauši piešķirtu sēdvietu, reģistrācija tiek atvērta 24 stundas pirms izlidošanas.
- Tiešsaistes reģistrācija tiek slēgta divas stundas pirms izlidošanas.
Ja pasažieris neiekļaujas šajos termiņos, viņam lidostā būs jāmaksā reģistrācijas maksa.
Kas jāatceras Latvijas pasažieriem?
Latvijas pasažieriem šīs izmaiņas galvenokārt nozīmē to, ka, dodoties uz lidostu, vairs nevajadzētu paļauties uz iepriekšējiem ieradumiem, piemēram, mājās izdrukātu iekāpšanas karti.
Drošākais veids, kā izvairīties no papildu izdevumiem, ir reģistrēties uzreiz pēc reģistrācijas atvēršanas un pārliecināties, ka izlidošanas dienā iekāpšanas karte telefonā ir viegli atrodama un ierīces akumulators ir pietiekami uzlādēts.