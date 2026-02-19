Krievijas naftas eksports Baltijas jūrā "sasalst" līdz ar Somu līci, var tikt slēgtas ostas
Laikapstākļi aptur Krievijas naftas transportēšanu Baltijas jūrā un Somu līcī, un ledus dēļ vairākas ostas var tikt slēgtas pilnībā.
18. februārī kļuva zināms, ka Krievijā ir jauna būtiska problēma ar naftas eksportu, kas saistīta ar Baltijas jūras sasalšanu. Kuģiem bez ledus klases un individuāla ledlauža eskorta ir aizliegts iebraukt galvenajās Primorskas un Visockas ostās. Tā rezultātā pie ostām ir izveidojušās kuģu rindas, kas uzkrājas vismaz nedēļu, ziņo "The Bloomberg".
Krievijas naftas eksporta rādītāji ir katastrofāli samazinājušies. Piemēram, tajā pašā Primorskā naftas ieguve ir samazinājusies līdz 490 tūkstošiem barelu dienā, kas ir vairāk nekā par 30% mazāk nekā 2025. gadā un par 50% mazāk nekā 2024. gadā.
Krievija saskaras ar spiedienu no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, sasalšana Somu līcī, caur kuru tika izvadīti 40% no jūras naftas eksporta. Otrkārt, Eiropa un Amerikas Savienotās Valstis cīnās pret Vladimira Putina "ēnu floti". Tās samazināšanās izraisījusi nepieciešamo tankkuģu trūkumu naftas pārvadāšanai, un tagad tos nākas pārvietot no Arktikas.
Pašlaik Somu līcī atrodas vismaz seši šādi tankkuģi. Iepriekš minētās ostas, kā arī Ust-Luga, varētu tikt pilnībā slēgtas tankkuģiem, sākot ar 1. martu, pat ar ledlaužu eskortu, ja ledus biezums palielināsies par 30–50 cm.