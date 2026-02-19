Visas biļetes rezervētas jau pirmajā minūtē: skatītāji neizpratnē par Valmieras teātra tirdzniecības procesu
Portāla Jauns.lv redakcijā vērsušies vairāki lasītāji, paužot neizpratni par biļešu tirdzniecību uz Valmieras Drāmas teātra izrādēm. Kā norāda pircēji, jau pirmajā minūtē pēc oficiālā tirdzniecības sākuma sistēmā parādījies paziņojums, ka visas biļetes ir rezervētas, bet drīz pēc tam – ka izrādes pilnībā izpārdotas. Teātris skaidro, ka iemesls meklējams lielajā pieprasījumā un biļešu rezervācijas sistēmas darbībā.
Kāda lasītāja stāsta, ka dienā, kad sākusies biļešu tirdzniecība uz aprīļa izrādēm, viņa aptuveni desmit minūtes pirms oficiālā sākuma bija atvērusi konkrētās izrādes iegādes saiti. Taču brīdī, kad tirdzniecība sākusies, sistēmā parādījies paziņojums, ka visas biļetes jau ir rezervētas. Aptuveni minūti vēlāk sistēma uzrādījusi, ka izrāde ir pilnībā izpārdota.
Valmieras Drāmas teātrī norāda – no teātra skatpunkta šī esot “patīkama problēma”, jo tā apliecina lielo skatītāju interesi. Pieprasītākās izrādes, uz kurām biļetes patiešām pazūd sekundēs, šobrīd ir “Pazudušais dēls”, “Telma un Luīze”, kā arī gaidāmais jauniestudējums “Egomaniaki”. Uz pārējām repertuāra izrādēm, kuru nav mazums, biļetes iegādāties esot krietni vieglāk.
Teātris skaidro, ka minētās populārākās izrādes notiek mazajās zālēs ar 80 līdz 100 skatītāju vietām, savukārt pieprasījums daudzkārt pārsniedz pieejamo vietu skaitu. Biļešu tirdzniecība internetā un kasēs tiek uzsākta vienlaikus, tomēr lielākas izredzes tikt pie biļetēm esot tieši internetā.
Teātrī uzsver, ka visi pircēji ir vienlīdzīgās pozīcijās – arī aktieri. Kā piemērs minēta aktrise Māra Mennika, kura reiz vienlaikus stāvējusi rindā pie kases un mēģinājusi iegādāties biļetes telefonā, un viņai tas izdevies.
Sistēmas darbības īpatnības nozīmē, ka uzreiz pēc biļešu nonākšanas tirdzniecībā interesenti tās ievieto savos grozos, kur tās tiek rezervētas uz 15 minūtēm. Šajā laikā tās sistēmā uzrādās kā rezervētas. Lielā pieprasījuma dēļ sistēma ne vienmēr uzreiz precīzi atspoguļo reālo situāciju, tāpēc teātris aicina lapu regulāri atjaunot. Nereti gadoties, ka sākotnēji biļetes uzrādās kā izpārdotas, bet pēc brīža atkal kļūst pieejamas.
Valmieras teātrī abonementu sistēmas nav. Iepriekš uz pieprasītākajām izrādēm tika pieņemti arī grupu pieteikumi, taču, ņemot vērā milzīgo interesi un simtos mērāmu gaidītāju rindu, šī prakse pārtraukta, lai saglabātu vienlīdzības principu visiem pircējiem. Izņēmums ir skolēnu grupas, kas regulāri piesakās uz izrādi “Pazudušais dēls”, tomēr arī šajā gadījumā rinda esot gara un virzās uz priekšu lēni – atsevišķas grupas biļetes gaidījušas pat gadu.
Teātris uzsver, ka pieprasīto izrāžu skaits nav liels un šobrīd izmaiņas biļešu tirdzniecības sistēmā netiek plānotas. Skatītāji tiek aicināti būt pacietīgiem un saprotošiem.
“Paldies mūsu skatītājiem par tik lielo mīlestību,” piebilst Valmieras Drāmas teātrī.