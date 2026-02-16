Aktrise Laura Atelsone: D vitamīns nav greznība, bet nepieciešamība
Aktrise Laura Atelsone līdz šim uztura bagātinātājus bija uztvērusi piesardzīgi – viņa paļāvās uz sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu. Taču iepazīstot LYL love your life® produktu līniju, viņa nolēma dot tiem iespēju sevi pierādīt. Bez lielām cerībām, bet ar vēlmi sev palīdzēt, jo tas sakrita ar periodu, kad Laura jutās īpaši nogurusi – trūka enerģijas, bija nespēks un sajūta, ka organisms prasa papildu atbalstu. Aizdomājusies, ka, iespējams, trūkst D vitamīna, viņa izvēlējās LYLsunD3, jo tas ir ērti lietojams un piemērots ikdienai.
Laura lieliski zina, ka labas veselības pamatu pamatā ir pilnvērtīgs uzturs, bet viņa arī apzinās, ka mūsdienās diemžēl pat ar ļoti labu uzturu ne vienmēr izdodas saņemt visu, kas organismam ir vajadzīgs, – īpaši D3 vitamīnu, kas organismā vislabāk veidojas, kad ir saule. Bet, tā kā saules mūsu platuma grādos šajā sezonā ir īpaši maz, ar to nav pietiekami. No D3 vitamīna līdzsvara organismā ir atkarīga kaulu, sirds un asinsvadu sistēmas veselība. Tas palīdz uzturēt veselīgu ķermeņa svaru, veicina muskuļu tonusu un regulē vairogdziedzera darbību. Tāpat tas ir nepieciešams, lai novērstu diabēta, kā arī dažu vēža veidu attīstību.
Savukārt D vitamīna deficīts var jūtami pasliktināt psihoemocionālo stāvokli, izraisot nespēku, nogurumu, miega traucējumus un apātiju. Ja trūkst D vitamīna, organisms kļūst uzņēmīgāks pret vīrusiem, un būtiski pieaug iespēja saslimt ar dažādām infekcijas slimībām.
“Mūsu platuma grādos saules deficīts patiešām ir jūtams gan fiziski, gan emocionāli, īpaši gada tumšajos un pelēkajos mēnešos, tāpēc radās vajadzība papildus uzņemt D3 vitamīnu,” stāsta Laura, uzsverot, ka izvēle par labu tieši Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produktam bija apzināta.
Ikdienā LYLsunD3 sprejs Laurai ātri kļuva par ērtu ieradumu, jo tas ir kompakts, viegli lietojams un vienmēr paņemams līdzi. Turklāt to var lietot jebkurā brīdī, kad par to atceras. Patīkams pārsteigums bija arī apelsīnu garša. “Tā ir saldskāba, siekalas raisoša, tiešām ļoti patīkama – kā mazs gards kārums,” smaida Laura. Viņai ir būtiski, lai produkts būtu dabisks, un arī tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņa izvēlējās LYLsunD3.
Lietošanas laikā Laura veica atkārtotas D vitamīna analīzes, kas apliecināja pozitīvas izmaiņas - šoziem Lauras D vitamīna līmenis ir jau 54,2 ng/ml. Tas ir optimāls, imunitāte darbojas labi, un organisms ir spējīgs atvairīt vīrusus. Un nav jau pārsteigums, jo to apliecina arī četri apjomīgi pētījumi – LYLsunD3 vitamīna ātrā uzsūkšanās un efektīvā iedarbība ir skaidrojama ar speciāli radītu un patentētu mikroemulsijas LYLmicro™ bāzi – vitamīns, iepūsts zem mēles vai vaiga iekšpusē, mikropilienu veidā caur mutes gļotādu uzreiz nokļūst asinsritē, apejot kuņģa un zarnu traktu. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kam ir kādas kuņģa un zarnu trakta kaites, līdz ar to – traucēta vitamīnu uzsūkšanās. LYLsunD3 ir pierādīta augstākā iedarbības efektivitāte starp līdzīgiem D3 vitamīna produktiem tirgū, tostarp arī recepšu zāļu kategorijā.
Aktrise stāsta, ka draudzību ar LYLsunD3 sāka novembrī – gada pelēkajā un vistumšākajā laikā. “Domāju, ka spēju veiksmīgi iziet šim periodam cauri, pateicoties tieši papildu D vitamīnam. Jutos spēka un enerģijas pilna, varēju darboties pilnvērtīgi,” viņa atzīst.
Šodien Laura jau zina: LYLsunD3 vitamīns gada tumšajā sezonā nav greznība, bet nepieciešamība. Tāpēc viņa solās palikt uzticīga tam arī turpmāk. Bet tiem, kuri vēl šaubās, kādu produktu no aptieku plašā piedāvājuma izvēlēties, aktrise iesaka dot priekšroku produktam ar labu garšu, uzticamu sastāvu un pētījumos pārbaudītu kvalitāti. Turklāt LYLsunD3 ir finansiāli izdevīgs, jo viens iepakojums ir paredzēts līdz pat 8 mēnešu lietošanai. Parēķinot sanāk aptuveni 2 EUR mēnesī!
“Esmu priecīga, ka varu parūpēties par savu veselību ar tik augstvērtīgu zīmolu kā LYL love your life® – viņi patiešām visu izpēta, pārbauda un rūpējas par savu produktu kvalitāti,” saka Laura.
Dažkārt pietiek ar vienu mazu, bet apzinātu soli, lai atgūtu līdzsvaru un labāku pašsajūtu. Un Laura tam viennozīmīgi piekrīt: dažkārt ķermenim vajag nevis brīnumus, bet pareizo atbalstu īstajā brīdī.
Lai arī jums LYLsunD3 kļūst par mazu, saulainu ieradumu – apzinātām rūpēm par sevi, kas stiprina no iekšpuses. Jo, kad jūtamies labi, arī pasaule apkārt kļūst gaišāka.
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU