"Rīgas ūdens" ziedojis Ukrainai septiņus elektroģeneratorus
Atsaucoties aicinājumam sniegt humāno palīdzību Ukrainai elektroenerģijas padeves nepārtrauktības nodrošināšanai, SIA "Rīgas ūdens" ziedojis septiņus elektroģeneratorus, informēja Rīgas dome.
Pirmdien ģeneratori tika nodoti organizācijas "Ziedot.lv" un Ukrainas pārstāvjiem.
Ziedojuma mērķis ir atbalstīt labdarības projektu "Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Siltums Ukrainai no Latvijas". Elektroiekārtas būs noderīgas kritiski svarīgo objektu energoapgādes nodrošināšanai Kijivas apgabalā. No iekārtām lielākā ir sešas tonnas smagā pārvietojamā dīzeļa elektrostacija, kuras jauda ir 300 kilovati.
Kā ziņots, SIA "Rīgas ūdens" apgrozījums 2025. gadā sasniedza 80,3 miljonus eiro, pieaugot par 5,2% salīdzinājumā ar 2024. gadu, liecina uzņēmuma publicētais nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats.
Pērn uzņēmums atkal strādājis ar peļņu 590 519 apmērā pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas, salīdzinot ar 18,275 miljonu eiro zaudējumiem 2024. gadā. Jau ziņots, ka zaudējumi tika ciesti aktīvu pārvērtēšanas dēļ.
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.