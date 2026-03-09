Atlikta Ukrainas un ASV delegāciju tikšanās, paziņo Zelenskis
Ukrainas sarunvedēju un ASV vidutāju tikšanās, kas bija plānota šonedēļ, atlikta, pirmdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Tikšanos atlikt rosinājusi ASV puse.
"Šobrīd partneru prioritāte un visa uzmanība ir pievērsta situācijai ap Irānu," pēc tikšanās ar Ukrainas sarunu komandu platformā "X" paziņoja prezidents.
"Tomēr Ukraina ir gatava jebkurā brīdī tikties tādā formātā, kas var būt noderīgs un kas būs reālistisks attiecībā uz kara izbeigšanu," norādīja Zelenskis.
Kā pauda prezidents, viņš devis komandai norādījumus informēt ASV sarunu dalībniekus, ka Ukraina ir gatava kopīgam darbam ar ASV aizsardzībā pret dronu uzlidojumiem.
Ukraina ir piedāvājusi ASV spēkiem Persijas līcī savu pieredzi cīņā pret droniem.
"Mēs redzam, ka krievi tagad cenšas manipulēt ar situāciju Tuvajos Austrumos un Persijas līča reģionā par labu savai agresijai, kā arī efektīvi pārvērst Irānas režīma uzbrukumus kaimiņvalstīm un ASV bāzēm par otro fronti Krievijas karā pret Ukrainu un, plašākā nozīmē, pret visiem Rietumiem," klāstīja Zelenskis.
Zelenska birojs iepriekš noliedza preses ziņas par iespējamu Ukrainas, Krievijas un ASV delegāciju tikšanos trešdien Stambulā.
Pagājušajā nedēļā Abū Dabī plānotās sarunas starp Ukrainu un Krieviju ar ASV starpniecību tika atliktas drošības apsvērumu dēļ.