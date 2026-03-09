Latvijas ratiņkērlinga komanda paralimpiskajās spēlēs izcīna otro uzvaru
Latvijas ratiņkērlinga komanda pirmdien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs izcīnīja otro uzvaru.
Latvijas jauktā komanda turnīra piektajā mačā ar 8:6 pārspēja ASV.
Pēc četriem endiem Latvija bija vadībā ar 8:0, taču turpinājumā amerikāņi trīs endos tika pie sešiem punktiem un pirms astotā enda panāca 6:8. Noslēdzošā enda izskaņā pārsvars bija latviešiem, un tas tika noslēgts bez pēdējā akmens izspēlēšanas.
Dienas pirmajā spēlē latvieši ar 1:11 piekāpās Kanādai, cīņai noslēdzoties pēc sestā enda.
Latvijas vienība, kuras sastāvā ir Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko, pirmajā mačā ar 2:10 zaudēja Dienvidkorejai, otrajā duelī ar 9:0 pieveica Slovākiju, bet trešajā spēlē ar 2:10 zaudēja Zviedrijai.
Pēc piecām spēļu kārtām Latvija ar bilanci 2-3 turnīra tabulā atrodas dalītā piektajā vietā.
Latvijas vienība turnīra turpinājumā spēlēs ar Ķīnu, Norvēģiju, Lielbritāniju un Itāliju. No desmit komandām pusfinālā iekļūs tikai četras.
Jau ziņots, ka jaukto pāru sacensībās Polīna Rožkova un Agris Lasmans pēdējā mačā izcīnīja uzvaru un nodrošināja vietu pusfinālā.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.