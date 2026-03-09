Ostapenko zaudē Indianvelsas "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pirmdien Indianvelsas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensībās piedzīvoja zaudējumu trešajā kārtā.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 26. vietu un ar šo numuru izsēta arī turnīrā, trešās kārtas mačā ar 6-4, 3-6, 2-6 zaudēja ar piekto numuru izsētajai amerikānietei Džesikai Pegulai (WTA 5.).
Pirmā setā pirmajā geimā pārāka bija amerikāniete, taču nākamajos trīs geimos uzvarēja Ostapenko. Latviete nosargāja pārsvaru līdz pirmā seta beigām un uzvarēja ar 6-4. Otrajā un trešajā setā Pegula spēja uzvarēt piecos geimos pēc kārtas, izcīnot drošus panākumus ar 6-3 un 6-2.
Ostapenko noslēdza turnīru ar 65 WTA vienspēļu ranga punktiem.
Latviete no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā ar 6-4, 7-6 (7:5) pārspēja amerikānieti Keitiju Volinecu (WTA 98.).
Latvijas tenisistes labākais sasniegums Indianvelsas turnīrā ir iekļūšana pusfinālā 2021. gadā, bet pēdējos divos gados viņa apstājās otrajā kārtā. Volineca 2024. gadā Indianvelsā aizcīnījās līdz trešajai kārtai, taču pērn nepārvarēja pirmo kārtu.
Ostapenko pārī ar ASV tenisisti Heiliju Baptisti Indianvelsā startē arī dubultspēļu sacensībās, kurās Latvijas un ASV duets ir sasniedzis otro kārtu.
Turnīrs Indianvelsā norisinās cietā seguma kortos.