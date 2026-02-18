Ko ēst, lai samazinātu bīstamos vēdera taukus: zinātnieku atbilde
Ne visi tauki vienādi ietekmē veselību. Viscerālie tauki, kas apņem iekšējos orgānus, palielina 2. tipa diabēta un sirds un asinsvadu slimību risku.
Zemādas tauki ir mazāk bīstami, tāpēc tieši viscerālo tauku samazināšana ir svarīgāka nekā vienkārša svara nomešana, teikts pētījumā "Aptaukošanās patofizioloģija", raksta "Eating Well".
Neraugoties uz zemu ogļhidrātu diētu popularitāti, pētījumi, kas publicēti žurnālā "Cell Reports Medicine", liecina, ka tās nedod izteiktu efektu cīņā ar viscerālajiem taukiem. Vienlaikus speciālisti izceļ vienu īpaši vērtīgu ogļhidrātu avotu — auzu pārslas.
Kāds produkts palīdz samazināt vēdera taukus
Kā ziņots, pusē glāzes auzu pārslu ir apmēram 4 grami šķiedrvielu, no kurām būtiska daļa ir šķīstošās. Tās veido želejveida masu, palīdz samazināt "sliktā" holesterīna līmeni, stabilizē cukura līmeni asinīs un mazina iekaisumu. Tas viss ir saistīts ar viscerālo tauku uzkrāšanās samazināšanos. Dati apstiprināti pētījumā "Uztura šķiedrvielu ietekme uz vispārējo veselības stāvokli".
Auzas ir īpaši bagātas ar beta-glikānu — šķīstošās šķiedrvielas veidu, kas veicina zarnu veselību un vielmaiņu. Pētījumi rāda, ka cilvēki, kuri regulāri lieto produktus ar beta-glikānu, zaudē vairāk viscerālo tauku.
Turklāt šķiedrvielas baro labvēlīgās zarnu baktērijas. Veselīgs mikrobioms mazina hronisku iekaisumu un uzlabo tauku vielmaiņu, kas var kavēt tauku uzkrāšanos ap iekšējiem orgāniem.
Papildu ieteikumi
- Ēdiet regulāri un sabalansēti, apvienojot ogļhidrātus ar olbaltumvielām un veselīgajiem taukiem.
- Izvēlieties kvalitatīvus ogļhidrātus: pilngraudu produktus, augļus un dārzeņus.
- Iekļaujiet kardioslodzi — skriešanu, peldēšanu, riteņbraukšanu vai intervālu treniņus.
- Pievērsiet uzmanību miegam un stresa līmenim, jo paaugstināts kortizola līmenis veicina viscerālo tauku uzkrāšanos.
Auzu pārslas ir viens no labākajiem produktiem, kas palīdz samazināt viscerālos taukus, pateicoties beta-glikānam, šķiedrvielām un spējai nodrošināt ilgstošu sāta sajūtu. Kombinācijā ar fiziskām aktivitātēm un kvalitatīvu miegu tās palīdz uzlabot vielmaiņas veselību.