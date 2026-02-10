Daugavpils reģionālajā slimnīcā pirmoreiz veikta sirds aortālā vārstuļa paplašināšanas operācija
Daugavpils reģionālā slimnīca pirmo reizi veikusi balona aortālo valvuloplastiku, būtiski paplašinot invazīvās kardioloģijas iespējas reģionā. Jaunā procedūra palīdz pacientiem ar smagu aortālā vārstuļa stenozi mazināt simptomus un droši sagaidīt radikālākas ārstēšanas soļus
Daugavpils reģionālā slimnīca ir paplašinājusi invazīvās kardioloģijas pakalpojumu klāstu un uzsākusi jauna veida augstas sarežģītības procedūras – balona aortālās valvuloplastikas – veikšanu. Pirmā šāda operācija slimnīcā veikta 2025. gada 5. decembrī.
Balona aortālā valvuloplastika paredzēta pacientiem ar smagu aortālā vārstuļa stenozi – bīstamu saslimšanu, kad sašaurinātais vārstulis būtiski apgrūtina asins izplūdi no sirds. Slimībai progresējot, attīstās sirds mazspēja un tiek apdraudēta arī citu orgānu darbība, tādēļ savlaicīga un mērķēta ārstēšana ir izšķiroši svarīga.
Procedūras laikā caur asinsvadu sistēmu līdz sirdij tiek ievadīts katetrs ar speciālu balonu. Manipulācija notiek rentgenkontroles vadībā, visbiežāk vietējā anestēzijā ar nomierinošiem medikamentiem, piekļūstot sirdij caur augšstilba artēriju. Sasniedzot aortālā vārstuļa zonu, balons īslaicīgi tiek piepūsts, mehāniski paplašinot sašaurināto vārstuļa atveri un uzlabojot asins plūsmu no kreisā kambara aortā. Pēc tam balons un katetrs tiek izņemti. Procedūras galvenais mērķis ir uzlabot asinsriti caur bojāto vārstuli un mazināt sirds mazspējas simptomus.
Klīniskais uzlabojums pēc balona aortālās valvuloplastikas bieži ir jūtams – samazinās elpas trūkums, uzlabojas slodzes panesamība un mazinās hroniskas sirds mazspējas izpausmes.
Līdz šim Daugavpils reģionālās slimnīcas Sirds un lielo asinsvadu kateterizācijas laboratorijā galvenokārt tika veikta invazīva koronāro asinsvadu ārstēšana, palīdzot pacientiem ar sirds asinsvadu sašaurinājumiem. Iejaukšanās sirds lielajās struktūrās, tostarp vārstuļos, iepriekš slimnīcā netika veikta. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, jaunākajiem medicīniskajiem materiāliem un ārstu profesionālās pieredzes pieaugumam, slimnīca ir spērusi nozīmīgu soli uz priekšu, ieviešot arī šāda līmeņa procedūras.
Invazīvais kardiologs dr. Deniss Vasiļjevs uzsver: “Pasaulē balona aortālā valvuloplastika ir zināma jau ilgāku laiku – tā bija viena no metodēm, kas attīstījās pirms mūsdienu transkatetrālās aortālā vārstuļa implantācijas jeb TAVI. Mūsu slimnīcā līdz šim šādas operācijas netika veiktas, jo mēs specializējāmies koronāro un perifēro asinsvadu ārstēšanā. Tagad, attīstoties gan tehnoloģijām, gan mūsu komandas pieredzei, mēs varam palīdzēt arī pacientiem ar smagām aortālā vārstuļa patoloģijām tepat Daugavpilī. Pamatā lielākais ieguvums no šāda veida operācijas ir iespēja vinnēt laiku pacientam, lai viņš paspētu saņemt radikālu aortas vārstuļa nomaiņas operāciju, vai arī dot vēl vienu iespēju pacientiem, kuriem liela vārstuļa nomaiņas operācija ir saistīta ar pārāk lielu risku.”
Lēmumu par procedūras nepieciešamību pieņem multidisciplināra sirds komanda, kurā iesaistīti invazīvie kardiologi un kardioķirurgi. Balona aortālā valvuloplastika var tikt izmantota kā paliatīva ārstēšana simptomu mazināšanai, kā pagaidu risinājums pirms cita invazīva soļa – piemēram, TAVI vai ķirurģiskas aortālā vārstuļa nomaiņas, kā arī gadījumos, kad citas ārstēšanas iespējas konkrētajā brīdī nav iespējamas. Atsevišķiem pacientiem tā var būt vienīgā pieejamā palīdzības forma, lai stabilizētu veselības stāvokli.
Ja konsīlijā tiek secināts, ka pacientam balona valvuloplastika ir piemērotākā vai vienīgā iespējamā ārstēšana, to iespējams nodrošināt uz vietas Daugavpils reģionālajā slimnīcā, nevedot pacientu uz citām ārstniecības iestādēm. Vārstuļa paplašināšana ar balonu ļauj stabilizēt pacienta veselības stāvokli un iegūt laiku līdz pilnvērtīgai ķirurģiskai ārstēšanai.
Jaunās ārstēšanas iespējas ieviešana būtiski paplašina kardioloģiskās aprūpes pieejamību Latgales reģionā un sniedz papildu iespējas pacientiem ar smagām sirds vārstuļu slimībām saņemt mūsdienīgu palīdzību tuvāk dzīvesvietai.