Slovākijas premjerministrs Fico paziņojis nosacījumus, saskaņā ar kuriem viņš tiksies ar Zelenski
Slovākija un Ungārija pieprasa, lai Ukraina atsāktu Krievijas naftas tranzītu, neskatoties uz Krievijas okupantu nodarītajiem bojājumiem naftas cauruļvadam "Družba".
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņoja, ka pirms tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski viņam ar Eiropas Komisiju ir jāapspriež situācija par naftas cauruļvadu "Družba".
Slovākijas politiķis šo paziņojumu sniedza video, kas ievietots viņa sociālo mediju kontā. Fico apgalvo, ka viņam joprojām ir nepieciešama tikšanās ar Zelenski, lai apspriestu un atrisinātu visus neatrisinātos jautājumus starp Slovākiju un Ukrainu. Tomēr pirms tam Slovākijas politiķis vēlas apspriest situāciju ar Krievijas naftas tranzītu caur Ukrainu ar Eiropas Komisijas prezidenti Urzulu fon der Leienu.
Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) March 4, 2026
If Zelensky doesn’t allow oil to flow to Europe, he is asking for the €90 billion loan to be stopped. pic.twitter.com/PARZzU0OJl
Slovākijas premjerministrs sagaida, ka viņa tikšanās ar fon der Leienu notiks nākamnedēļ (no 9. līdz 15. martam) Parīzē otrā kodolenerģijas samita laikā. Foruma sākums ir paredzēts 10. martā. Nesen telefonsarunas laikā ar Robertu Fico prezidents Volodimirs Zelenskis uzaicināja viņu apmeklēt Ukrainu, lai atrisinātu visus jautājumus starp Bratislavu un Kijivu. Pēc tam Ukraina uzaicināja Fico apmeklēt Kijivu 6. vai 9. martā, taču viņš vēl nav pieņēmis piedāvājumu. Galvenais strīdīgais jautājums starp Slovākiju un Ukrainu ir Krievijas naftas tranzīta apturēšana pa cauruļvadu "Družba" uz Slovākijas (un Ungārijas) teritoriju.
Cauruļvads tika bojāts 27. janvārī Krievijas okupantu gaisa trieciena rezultātā civilajai infrastruktūrai Ukrainā. Pašlaik notiek remontdarbi. Notiekošā Krievijas apšaude remontdarbus kavē. Tomēr Bratislava un Budapešta apgalvo, ka cauruļvads faktiski darbojas un ka Ukraina politisku iemeslu dēļ neatsāk Krievijas naftas tranzītu. Ungārija jau ir uzlikusi veto 90 miljardu eiro aizdevumam Ukrainai no Eiropas valstīm, ko garantē ES, līdz tiks atsākts Krievijas naftas tranzīts. Tagad Slovākija draud rīkoties tāpat.