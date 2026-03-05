Arkādijas parkā un Zaķusalā rīdzinieki varēs sagaidīt Lielo dienu
20. marta rītā no plkst. 6.00 līdz 8.00 Arkādijas parkā un Zaķusalā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti iesaistīties Lielās dienas Saules sagaidīšanas rituālos.
Lielā diena ir viens no četriem nozīmīgākajiem punktiem kalendārajā gadā – šajā dienā aizveras vārti ziemai. Šī diena ir spēka pilna un katrs to var piedzīvot, izejot dabā un veicot īpašus rituālus kopā ar sev tuviem cilvēkiem.
Arkādijas parkā rituālus ierādīs Latvijas Folkloras biedrības, folkloras kopu “Skandinieki”, “Savieši”, “Budēļi” un “Rāmupe” dalībnieki. Savukārt Zaķusalā Sauli sagaidīs folkloras kopas “Grodi” un “Garataka”.
Sagaidot Saules lēktu, notiks gavilēšana, mutes mazgāšana, ugunskura iedegšana un ziedošana, bet pēc saullēkta būs kopīga šūpošanās, apdziedāšanās, putnu dzīšana, olu ripināšana, sišanās, mielasts, sadziedāšanās un citas rituālās darbības, kas veicina dzīvības, veselības vairošanu un ļaunā aizdzīšanu.
Savukārt 22. martā no plkst. 12.00 līdz 13.00 rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja ieskandināt Pavasara saulgriežus ar folkloras kopu “Vilcenes” pie kultūras centra “Mazā ģilde”.