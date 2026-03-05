FOTO: Daugavpilī un Augšdaugavas novadā vairākās dzīvesvietās un personu somās atrastas narkotiskās vielas
Februāra beigās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas veica vairākus operatīvos pasākumus saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti Daugavpilī un Augšdaugavas novadā. Likumsargi aizturēja trīs personas un veica vairākas kratīšanas, kopumā izņemti 50 grami amfetamīna un 80 tabletes ar dažādu narkotisko vielu sastāvu. Valsts policijā uzsākti trīs kriminālprocesi.
Aizvadītajā trešdienā, 25. februārī, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas, pārbaudot operatīvo informāciju, saistībā ar nelikumīgu narkotisko vielu apriti gan Daugavpilī, gan Augšdaugavas novadā pie trim personām atrada un izņēma dažādas narkotiskās vielas.
Tā, veicot personas pārbaudi, Daugavpilī pie 1989. gadā dzimušas sievietes policijas darbinieki atrada un izņēma vienu gramu amfetamīna. Sankcionētas kratīšanas laikā sievietes dzīvesvietā likumsargi atrada un izņēma vēl 46 gramus amfetamīna, kā arī elektroniskos svarus, mērkaroti un iepakošanas materiālus. Likumsargi notikuma vietā aizturēja 1989. gadā dzimušo sievieti.
Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas turpina veikt izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 253.1 panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu.
Tāpat šajā dienā likumsargi, realizējot operatīvo informāciju, Daugavpilī aizturēja 1983. gadā dzimušu vīrieti, kura pleca somā tika atrasti un izņemti trīs grami amfetamīna. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Savukārt Augšdaugavas novadā 1991. gadā dzimusi sieviete savā dzīvesvietā somā glabāja dažādas narkotiskās vielas:
- 30 tabletes Klonazepam;
- 40 tabletes Diazepam;
- 10 tabletes MDMA;
- 22 grami zaļganbrūnas augu valsts izcelsmes vielas ar marihuānai raksturīgu smaržu.
Likumsargi notikuma vietā aizturēja personu un ievietoja to īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Pret 1983. gadā dzimušo vīrieti un 1991. gadā dzimušo sievieti Valsts policijā uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt. Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Savukārt šā gada 27. februārī Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas Daugavpilī kādas teritorijas apskates laikā pie 1970. gadā dzimuša vīrieša izņēma 169 litrus nelikumīga alkohola, no tiem 164 litrus brāgas un 5 litrus kandžas, ierīci alkohola izgatavošanai un 60 gabalus cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes marķējuma. Pret vīrieti tiks uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221.2 panta, proti, par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana), glabāšana un pārvietošana.