Rietumu Banka piešķir kredītu investīcijām nekustamajā īpašumā Spānijā
Rietumu Banka ir izsniegusi 16 miljonu eiro kredītu Spānijas uzņēmumam "TAURO REAL ESTATE S.L.", lai finansētu investīcijas nekustamajā īpašumā Barselonā.
Šis darījums ir pirmais Rietumu Bankas finansētais projekts Spānijā, iezīmējot darbības paplašināšanu Dienvideiropas tirgū.
Kredīta līdzekļi ir paredzēti uzņēmuma "TAURO REAL ESTATE S.L." nekustamā īpašuma portfeļa paplašināšanai Spānijā. Visi tajā ietilpstošie īpašumi ir iznomāti īres un viesmīlības pakalpojumu sniedzējam – vienam no lielākajiem Eiropas tūrisma operatoriem, kas piedāvā augstas kvalitātes īstermiņa un vidēja termiņa īres dzīvokļus tūristiem un biznesa ceļotājiem visā Eiropā, nodrošinot profesionālu pārvaldību ar viesnīcu līmeņa servisu.
Barselonas īpašumi atrodas pilsētas centrā, tuvu kultūrvēsturiskiem objektiem, nodrošinot stabilus ieņēmumus. No trim objektiem viens ir vēsturisks īpašums, bet divi – jaunas celtnes. Kopā tajos ir 42 plaši apartamenti, 35 autostāvvietas, ka arī vairākas komerciālās telpas pirmajos stāvos, kuras ir iznomātas kafejnīcām un ar ēdināšanu saistītiem nomniekiem.
"Šis darījums iezīmē bankas darbības uzsākšanu Spānijā un apliecina mūsu apņemšanos atbalstīt starptautiskas investīcijas. Rietumu Banka turpina īstenot stratēģiju, kas paredz kreditēt uzņēmumus ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs, nodrošinot finansējumu perspektīviem projektiem ar stabilu nodrošinājumu un ilgtspējīgu ienesīgumu. Īpaši novērtējam "TAURO REAL ESTATE S.L." pieredzi nekustamo īpašumu jomā un uzņēmuma fokusu uz strauji augošo tūrisma plūsmu vienā no Spānijas pievilcīgākajām un populārākajām pilsētām. Ar prieku attīstīsim mūsu sadarbību arī nākotnē, atbalstot investīcijas Spānijas nekustamā īpašuma tirgū," uzsver Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja.
Finansējums tika piešķirts pēc veiksmīga starptautiska konkursa rezultātiem, kurā par aizdevēju tika izvēlēta Rietumu Banka.
"Esam gandarīti sadarboties ar Rietumu Banku, kas atbalsta mūsu stratēģiju paplašināt investīcijas Barselonā. Šī sadarbība ļaus turpināt attīstīt mūsu nekustamā īpašuma portfeli, nodrošinot mērķtiecīgu izaugsmi un biznesa paplašināšanu. Barselona šobrīd ir viens no interesantākajiem nekustamā īpašuma investīciju tirgiem Eiropā, kur stabils un strauji augošs tūrisms veicina pieprasījumu pēc kvalitatīviem un pārdomātiem nekustamā īpašuma risinājumiem," saka Jakobo Peress (Jacobo Perez), "TAURO REAL ESTATE S.L." vadošais partneris.
Par "TAURO REAL ESTATE S.L."
"TAURO REAL ESTATE S.L." ir daļa no "Globe Iberia Estates" grupas, kas pārvalda daudzus nekustamā īpašuma objektus Spānijas tirgū ar kopējo vērtību 200 miljonu eiro apmērā. Grupa ir ģimenes biroja atbalstīta nekustamā īpašuma investīciju platforma, kas koncentrējas uz ilgtermiņa partnerību un portfeļa izaugsmi Spānijā. Ieķīlātie īpašumi veido tikai daļu no grupas plašā nekustamā īpašuma portfeļa, kas tiek pārvaldīts vairākās Spānijas pilsētās.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.