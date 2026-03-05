Jaunums pie jaunuma. Ko skatīsim izstādē Auto 2026 aprīlī?
Aprīļa beigās auto nozares profesionāļus un entuziastus pulcēs lielākā starptautiskā autoizstāde Baltijā Auto 2026.
Būtisku vietu tajā ieņems autoražotāji no Ķīnas, tostarp arī Chery, kas nesen pieteica sevi Latvijā ar vērienīgu prezentāciju ATTA centrā. Mārtiņš Blūms, Wess Mobility izpilddirektors: “Jā, arī Rīgas autoizstādē gribēsim parādīt tos pašus nupat prezentētos modeļus - visus četrus krosoverus. Tiggo 4 hibrīdversijā, 7, 8 un 9 lādējams hibrīds, septiņvietīgs.” Paredzams, ka izstādes apmeklētājus visvairāk interesēs lētākais Tiggo krosovers: “Šobrīd lielākā interese par mazāko Tiggo 4 un pārsteidzoši - arī par Tiggo 9. Tas izskaidrojams ar pieejamu cenu aprīkojumu automašīnā.”
Izstādē sastapsim arī Dongfeng oficiālo dīleri Wess Select, kam vienmēr ir kas jauns padomā. “Lielākoties startēs ar esošajiem modeļiem, bet ar jaunām dzinēju versijām. Būs arī divi jaunpienācēji kā pirmizrādes. Tas būs pārsteigums, divi jauni krosoveri, un būsim priecīgi tos parādīt,” atklāj Blūms.
Vērienīgas pirmizrādes autoizstādei gatavo arī KIA pārstāvis Forum Auto. Raimonds Vilks, Forum auto korporatīvo klientu menedžeris: “Divi virzieni - atjaunoti Sportage un Stonic, kā arī pilnīgi jauns K4, kas aizvietos Ceed modeli. Savukārt otrais lielais virziens ir elektroauto, un tur no jaunumiem būs EV2, EV4, un pasažieru komerctransports PV5. PV5 ir absolūts jaunums ne tikai Kia, bet visā Eiropā. Un tā unikalitāte, ka būvēts uz platformas, kas var būt jebkas. Līdz ar to kopējais virziens ir mazi uzņēmumi, kam svarīgi netērēt laiku uzlādei.” Šīs un citas iespaidīgas pirmizrādes varēsim skatīt izstādē Auto 2026 no 24. līdz 26. aprīlim Ķīpsalā.