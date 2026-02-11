Zinātnieki noskaidrojuši, kurā vecumā cilvēks jūtas visvairāk noguris
Ar laiku mēs maināmies un vairs nejūtamies tik enerģiski kā kādreiz. Bet kurā vecumā mēs jūtamies visvairāk noguruši?
Saskaņā ar Bristoles Universitātes anatomijas profesori Mišelu Spīru (Michelle Spear), tieši 40 gadu vecums ir nogurdinošākais periods visā mūsu dzīvē. Ir vairāki iemesli, kāpēc, sasniedzot 40 gadu vecumu, mēs jūtam, ka pietrūkst enerģijas nepieciešamo uzdevumu veikšanai.
Profesore Spīra laikrakstam "Daily Mail" sacīja, ka tas nav tikai tāpēc, ka mēs kļūstam vecāki, bet gan tāpēc, ka vienlaikus notiek nelielas bioloģiskas izmaiņas periodā, kad izjūtam vislielāko atbildību par notiekošajām lietām.
Profesore skaidro: “Ķermenis joprojām spēj ražot enerģiju, taču tas to dara citos apstākļos nekā agrāk, kamēr prasības pēc šīs enerģijas ir ļoti augstas.” Tomēr eksperte piebilst, ka šādi cilvēks nejutīsies visu atlikušo mūžu – daudzi, kļūstot vecāki, piedzīvo, ka viņiem ir pat vairāk enerģijas nekā agrāk.
Savukārt vecums, kad mūsu ķermenis mums daudz ko piedod, ir 20 gados. Eksperte skaidro, ka divdesmit gadu vecumā mūsu muskuļi ātrāk atjaunojas, bet enerģijas ražošana šūnu līmenī ir gan efektīvāka, gan bagātīgāka. Tā kā enerģijas ir vairāk, uz mums mazāku iespaidu atstāj negulētas naktis un intensīvi treniņi.
Taču, sasniedzot 40 gadu vecumu, šī smalki noregulētā sistēma sāk zaudēt stabilitāti. Jau pēc 30 gadu vecuma muskuļu masa dabiski samazinās, ja ķermenis netiek uzturēts ar regulāriem treniņiem. Kad mums ir mazāk muskuļu, pat nelielas ikdienas aktivitātes sāk prasīt vairāk enerģijas nekā 20 gadu vecumā. Lai gan mitohondriji joprojām ražo enerģiju, tie to dara mazāk efektīvi.
Vienlaikus 40 gadu vecumā pasliktinās arī miegs. Viens no iemesliem sievietēm ir hormonālās izmaiņas. Turklāt ar vecumu organisms aktīvāk reaģē uz stresu, tāpēc kortizola līmenis naktīs var pieaugt, nevis samazināties. Pētījumi rāda, ka pusmūžs ir maksimālās kognitīvās un emocionālās slodzes periods.
Kaut arī katrs noveco atšķirīgi, eksperte saka, ka labā ziņa ir tāda, ka ap 60 gadu vecumu enerģijas līmenis atkal pieaug un kļūst stabilāks, pat ja fiziski mēs vairs nespējam paveikt tik daudz kā agrāk. Stresa ir mazāk, darbs nav tik smags, un miegs kļūst regulārāks.
Pētījumi arī liecina, ka cilvēki 60–70 gadu vecumā, veicot speciālus spēka vingrinājumus, dažu mēnešu laikā var atjaunot spēku, uzlabot vielmaiņu un paaugstināt enerģijas līmeni.