Liepājas Reģionālajā slimnīcā procedūrās izmanto minerālūdeni no Liepājas dzīlēm
Liepājas Reģionālajā slimnīcā piedāvātās minerālūdens vannas no unikāla, Latvijā viskoncentrētākā dziļurbumu ūdens sniedz ne vien relaksāciju, bet arī daudzpusīgu terapeitisku iedarbību ķermenim un nervu sistēmai. Siltais, minerālvielām bagātais ūdens palīdz mazināt sāpes un stresu, uzlabot asinsriti, ādas stāvokli un miegu, padarot procedūru piemērotu gan ārstniecībai, gan profilaksei.
Peldēšanās vannā daudziem asociējas ar mieru un atslodzi pēc garas dienas, taču minerālūdens vannas sniedz ievērojami vairāk nekā tikai patīkamu relaksāciju. Tās jau gadsimtiem ilgi tiek izmantotas veselības uzlabošanai, balstoties uz dabas spēku – minerālvielām bagātu ūdeni, kas labvēlīgi ietekmē gan ķermeni, gan nervu sistēmu.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā procedūrās tiek izmantots minerālūdens, ko iegūst no dziļurbuma bijušās sanatorijas “Liepāja” teritorijā. Šis ūdens ir unikāls ar savu ķīmisko sastāvu – tas ir viskoncentrētākais minerālūdens Latvijā, un tam nav analogu citviet valstī. Tas ir bagāts ar dabīgiem minerāliem, tostarp magniju, kalciju, kāliju, bromu un citām minerālvielām, kas nepieciešamas teju visām orgānu sistēmām.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Ambulatorās fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas virsmāsa Jolanda Bieriņa uzsver: “Tieši minerālvielu augstā koncentrācija nosaka šī ūdens īpašo ārstniecisko vērtību, tāpēc procedūrās to izmanto atšķaidītā veidā, saglabājot efektivitāti un drošību pacientam.”
Minerālūdens vannas ir terapeitiska procedūra, kuras laikā siltais, minerālvielām bagātais ūdens iedarbojas uz organismu caur ādu. Procedūras laikā ūdens temperatūra ir 36 – 37 °C, kas palīdz atvērt poras, uzlabot asinsriti un veicināt minerālvielu uzsūkšanos. “Siltais ūdens dabiski atslābina muskuļus, mazina locītavu stīvumu un diskomfortu, savukārt minerālvielas pozitīvi ietekmē nervu sistēmu, vielmaiņu un ādas veselību,” skaidro J. Bieriņa. “Šī kombinācija padara minerālūdens vannas īpaši piemērotas gan ārstnieciskos, gan profilaktiskos nolūkos.”
Minerālūdens vannu iedarbība ir daudzpusīga. Tās uzlabo asinsriti, paplašinot asinsvadus un veicinot skābekļa un barības vielu piegādi audiem, tādējādi palīdzot organismam efektīvāk atjaunoties un izvadīt vielmaiņas galaproduktus. Procedūra mazina muskuļu un locītavu sāpes, īpaši cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kā arī palīdz atslābināt saspringtus muskuļus. Regulāras minerālūdens vannas uzlabo arī ādas stāvokli – tā kļūst maigāka un veselīgāka.
Ne mazāk nozīmīga ir ietekme uz emocionālo labsajūtu. Minerālūdens vannas stiprina nervu sistēmu, palīdz mazināt stresu, uzlabo miega kvalitāti un sniedz garīgu līdzsvaru. “Daudzi pacienti pēc procedūrām atzīst, ka uzlabojas miegs un mazinās spriedze, radot izteiktu miera sajūtu, savukārt citiem efekts ir tieši pretējs – rodas enerģijas pieplūdums, viegluma sajūta un pārliecība, ka var “kalnus gāzt”,” norāda J. Bieriņa. Tāpēc minerālūdens vannas īpaši ieteicamas cilvēkiem, kuri ikdienā piedzīvo intensīvu psihoneiroloģisku slodzi vai ilgstošu spriedzi.
Minerālūdens vannas tiek plaši izmantotas dažādu saslimšanu gadījumos – sirds un asinsvadu sistēmas funkcionālu traucējumu gadījumā, pie locītavu un balsta–kustību aparāta saslimšanām, ādas slimībām, vielmaiņas traucējumiem, kā arī atveseļošanās periodā pēc traumām un ortopēdiskām operācijām (ieteicams pēc ārsta konsultācijas). Tās ir piemērotas arī stājas traucējumu un skoliozes gadījumos, kā arī profilaktiski pie paaugstinātas nervu slodzes. Procedūra ir piemērota arī bērniem no 7 gadu vecuma (vecāku klātbūtnē), ievērojot ārsta rekomendācijas.
Minerālūdens vannas ilgums ir 10 – 15 minūtes. Lai sasniegtu noturīgu efektu, ieteicamais kurss ir ne mazāk kā piecas procedūras. Papildus pieejamas arī minerālūdens vannas rokām vai kājām, kas ir lieliska alternatīva lokālu sūdzību gadījumā.
Minerālūdens vanna ir maksas pakalpojums gan pieaugušajiem, gan bērniem. Maksa par vienu seansu ir 9,00 eiro, savukārt minerālūdens vanna rokām vai kājām – 6,00 eiro.
Pierakstīties iespējams:
- slimnīcas mājaslapā www.liepajasslimnica.lv (e-pieraksts),
- personīgi Ambulatorās fizikālās terapijas un rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā (1. stāvā),
- pa tālruņiem: 63403246, 29462554 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Procedūras pieejamas no plkst. 7.30 līdz 18.30.