"Daudzi ļoti grib tikt mājās": Siliņa, neraugoties uz saņemtajām drošības garantijām, tomēr sāk organizēt repatriāciju
Lai gan vēl dienu iepriekš Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pēc sarunas ar Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) prezidentu pauda pārliecību par tur esošo Latvijas valstspiederīgo drošību, jau nākamajā dienā, atsaucoties uz iedzīvotāju vēlmi atgriezties, premjere kopā ar ministrijām sākusi organizēt repatriācijas reisus.
Siliņa vakar telefonsarunā ar AAE prezidentu Mohamedu bin Zajedu al Nahajanu guvusi stingru apliecinājumu, ka aptuveni 2000 Latvijas valstspiederīgo, kas patlaban atrodas AAE, ir drošībā. AAE līderis uzsvēris, ka vietējās iestādes sniedz visu nepieciešamo atbalstu un garantē ārvalstu viesu drošību.
Sazvanījos ar Apvienoto Arābu Emirātu prezidentu. Guvu apliecinājumu, ka aptuveni 2000 Latvijas valstspiederīgo, kas patlaban atrodas AAE, ir drošībā.
Tomēr, neraugoties uz gūtajiem apliecinājumiem, ka draudu nav, jau nākamajā dienā valdības vadītāja mainījusi rīcības plānu, norādot, ka "daudzi ļoti grib tikt mājās". Līdz ar to, neskatoties uz iepriekšējās dienas mierinošo informāciju, Siliņa jau uzsākusi aktīvu saziņu ar ārlietu ministri Baibu Braži (JV), Aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāru Ati Švinku (P) un Latvijas vēstniecību AAE par iespēju tuvākajā laikā evakuēt Latvijas iedzīvotājus.
Esmu jau no vakardienas saziņā par iespēju tuvākajā laikā atvest mūsu Latvijas iedzīvotājus mājās.
Lai organizētu repatriāciju, patlaban tiek gaidīts iespējams un reģiona drošībai atbilstošs "logs" gaisa satiksmē.
Papildus drošības jautājumiem sarunā ar AAE prezidentu Siliņa nosodījusi Irānas režīma uzbrukumus, pielīdzinot šo agresiju Krievijas īstenotajai vardarbībai pret Ukrainu. Tāpat izteikta atzinība AAE par efektīvo pretgaisa aizsardzību un pārrunāta iespējamā sadarbība dronu pārtvērēju tehnoloģiju jomā.
Jau ziņots, ka trešdien, 4.martā, Siliņas pēkšņas saslimšanas dēļ nenotika plānotā iknedēļas tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Tikšanās laikā amatpersonas bija plānojušas pārrunāt aktuālos ārpolitikas un drošības jautājumus.