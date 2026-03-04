30. “Zelta Mikrofona” ceremonija
Krāšņā un svinīgā Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta Mikrofons” 30. jubilejas ceremonijā 28. februārī, Olimpiskajā centrā "Ventspils", tika noskaidroti ...
"Zelta Mikrofons" publisko pilnu žūrijas sastāvu: 86 eksperti 16 kategorijās
Latvijas mūzikas ierakstu gada balva “Zelta Mikrofons” ir publicējusi pilnu to 86 ekspertu sarakstu, kuri vērtēja 30. jubilejas gadā vērtēšanai iesniegtos darbus.
Šogad katrai kategorijai bija savs žūrijas priekšsēdētājs, kurš personīgi izvēlējās un komplektēja žūrijas komandu konkrētā žanra darbu izvērtēšanai. Žūrijas locekļu individuālie vērtējumi tika nodoti neatkarīgajai trešajai pusei - auditorfirmai “Grant Thornton”, kas veica datu apkopošanu un rezultātu verificēšanu.
Līdz ar žūrijas saraksta publiskošanu biedrība "Zelta Mikrofons" uzsāk aktīvu posmu, lai analizētu aizvadītā gada pieredzi un ieviestu uzlabojumus nākamajai sezonai.
"Mūsu mērķis ir skaidrs. Mēs vēlamies uzlabot esošos procesus, lai tie būtu maksimāli caurredzami un loģiski katram industrijas dalībniekam. Žūrijas saraksta publicēšana nav tikai formalitāte, tas ir aicinājums uz sarunu. Gribam dzirdēt, kas mūziķiem ir svarīgi, ko nepieciešams mainīt kategorijās vai vērtēšanas gaitā. Tikai strādājot kopā ar nozari, varam radīt apbalvojumu, par kura kvalitāti un objektivitāti varam būt pārliecināti mēs visi," norāda biedrības “Zelta Mikrofons” Valdes priekšsēdētāja Patrīcija Rubene.
Pilns "Zelta Mikrofons 30" žūrijas saraksts:
Džeza, fanka vai soulmūzikas albums
- Anete Ašmane Vilsone (kategorijas žūrijas vadītāja)
- Kaspars Zaviļeiskis
- Toms Rudzinskis
- Evilena Protektore
- Mikus Solovejs
- Krists Saržants
- Pēteris Liepiņš
Elektroniskās un deju mūzikas albums
- Elīza Āboltiņa (kategorijas žūrijas vadītāja)
- Viestarts Gailītis
- Uldis Rudaks
- Linda Leimane
- Rihards T. Endriksons
- Platons Buravickis
- Ģirts Ozoliņš
Hiphopa mūzikas albums
Rojs Dauburs (kategorijas žūrijas vadītājs)
- Aivars Čivcelis jeb Čižiks
- Sandris Vanzovičs
- Magnus Eriņš
- Laris Krēsliņš
- Ģirts Majors
- Madars Apse
Indie vai alternatīvās mūzikas albums
- Kaspars Zaviļeiskis (kategorijas žūrijas vadītājs)
- Uldis Rudaks
- Sandris Vanzovičs
- Normunds Vucāns
- Ēriks Saksons
- Raimonds Lagimovs
- Roberts Buivids
Starpžanru un instrumentālās mūzikas albums
- Orests Silabriedis (kategorijas žūrijas vadītājs)
- Anna Marta Burve
- Valdis Muktupāvels
- Dace Volfa
- Ieva Rozentāle
- Diāna Zirniņa
- Ilze Medne
Tradicionālās popmūzikas albums
- Velga Vītola (kategorijas žūrijas vadītāja)
- Jānis Kļaviņš
- Igors Linga
- Arvīds Babris
- Ilmārs Pumpurs
- Ansis Pavasaris
- Armands Birkens
Mūzikas albums bērniem
- Sanita Sējāne (kategorijas žūrijas vadītāja)
- Ingus Ulmanis
- Ilga Reizniece
- Dace Kravale
- Elīna Gruzniņa
- Viesturs Juris Lammass
- Bērnu vokālais ansamblis "Momo"
Popmūzikas albums
- Andris Jurga (kategorijas žūrijas vadītājs)
- Andris Ozols
- Mārtiņš Mārcis Beitiņš
- Jānis Sildniks
- Maija Rozīte-Krištopane
- Toms Barons Lūķis
- Mārtiņš Poļakovskis
Roka vai metāla mūzikas albums
- Sandris Vanzovičs (kategorijas žūrijas vadītājs)
- Aija Kaukule
- Rita Lielāmure
- Vladimirs Kravčenko
- Ēriks Saksons
- Mārtiņš Pabērzis
- Jānis Sildniks
Tautas vai pasaules mūzikas albums
- Valdis Muktupāvels (kategorijas žūrijas vadītājs)
- Ieva Rozentāle
- Ilze Šarkovska-Liepiņa
- Orests Silabriedis
- Gita Lancere
- Kaspars Zaviļeiskis
- Armands Znotiņš
Klasiskās un vokālās mūzikas albums
- Orests Silabriedis (kategorijas žūrijas vadītājs)
- Inese Lūsiņa
- Ilze Medne
- Ieva Rozentāle
- Ilona Rupaine
- Orests Silabriedis
- Armands Znotiņš
- Armands Skuķis
Labākais debijas albums
- Aija Kaukule (kategorijas žūrijas vadītāja)
- Uldis Rudaks
- Sandris Vanzovičs
- Sedriks Artūrs Sinkevičs
- Jānis Stundiņš
- Guntis Vanags
- Mārtiņš Mārcis Beitiņš
Labākā dziesma
- Ieva Zālamane (kategorijas žūrijas vadītāja)
- Artis Volfs
- Andris Freidenfelds
- Nauris Brikmanis
- Sanda Dejus
- Ieva Dzene
- Kaspars Upaciers
- Aleksis Vilciņš
Labākais albuma dizains
- Lena Sme (kategorijas žūrijas vadītāja)
- Kristiāns Brekte
- Elizabete Balčus
- Ivars Veinbergs
- Mārtiņš Ratniks
- Sabīne Moore
- Paula Gāgane
Labākais videoklips
- Mārtiņš Grauds (kategorijas žūrijas vadītājs)
- Lote Eglīte
- Lena Sme
- Roberts Kulenko
- Lauris Ābele
- Mārcis Ābele
- Uģis Olte
Labākais koncertieraksts
- Uģis Olte (kategorijas žūrijas vadītājs)
- Aleksandrs Okonovs
- Žanete Skarule
- Elīza Jordāne
- Gatis Belogrudovs
- Lauris Ābele
- Patrīcija Prūse