Kultūra
2026. gada 4. martā, 17:00
Liepājas teātris saņem Liepājas Kultūras balvu 2025
“Liepājas Kultūras balva 2025” svinīgajā ceremonijā godināti spilgtākie pilsētas kultūras notikumi un personības, un vienu no balvām saņēma Liepājas teātris.
27. februārī februārī aizvadīta “Liepājas Kultūras balva 2025” svinīgā ceremonija, kurā tika godināti pilsētas spilgtākie kultūras notikumi un personības.Vienu no balvām saņēma arī Liepājas teātris un organizatoru komanda par jaunu iniciatīvu, īstenojot pirmo starptautisko teātra festivālu Liepājā – “Teātris tuvplānā”.
Festivāls notiks arī šogad no 20. līdz 23. augustam. Informācija par programmu sekos.