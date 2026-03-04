Odukalnā gaidāmi gājēju kustības ierobežojumi
Šonedēļ atsāksies Ķekavas pilsētas Rīgas ielas esošā gājēju ceļa paplašināšanas darbi, kuru laikā gaidāmi gājēju kustības ierobežojumi.
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka Odukalnā, posmā no Odukalnu ielas līdz Pļavu ielai, paredzēti gājēju kustības ierobežojumi Ķekavas teritorijā.
Darbu gaitā vairākās remontzonās tiks uzstādītas ceļa zīmes Nr. 415 “Gājēju ceļš” un Nr. 309 “Gājējiem iet aizliegts”. Papildu tiks izvietoti citi nepieciešamie satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, tostarp barjeras, lai norobežotu gājēju ceļu (tuneli), skaidri iezīmētu gājēju pārvietošanos un nodrošinātu drošu satiksmes organizāciju aktīvās būvdarbu vietās. Atsevišķos posmos iespējama arī autotransporta plūsmas ierobežošana vai pagaidu izmaiņas kustības shēmās, piemēram, ātruma samazinājums vai novirzīšana pa apbraucamajiem ceļiem atbilstoši situācijai objektā.
Aicinām ievērot izvietotās norādes par izmaiņām satiksmes organizācijā, sekot pagaidu maršrutu apzīmējumiem un plānot pārvietošanos ar nelielu laika rezervi drošības un darba norises dēļ.