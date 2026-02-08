PVO brīdina: šīs izplatītās infekcijas ir viltīgi vēža izraisītāji
Jauns un vērienīgs Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (IARC), kas ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) struktūrvienība, pētījums atklāj satraucošu patiesību: globālā mērogā līdz pat 40 procentiem vēža gadījumu varētu novērst, mainot dzīvesveidu un nodrošinot efektīvu infekciju kontroli.
Analīze, kas publicēta zinātniskajā žurnālā "Nature Medicine", izpētīja 30 dažādus riska faktorus un parādīja, ka 2022. gadā aptuveni 7,1 miljons vēža gadījumu bija saistīti ar faktoriem, no kuriem būtu bijis iespējams izvairīties.
Šis revolucionārais pētījums skaidro, kāpēc novēršams vēzis biežāk skar vīriešus nekā sievietes, kā arī nosauc infekcijas, kas pirmo reizi oficiāli iekļautas vēža attīstības riska faktoru sarakstā.
Milzīgas atšķirības visā pasaulē
Pētījumā analizēti dati no 185 valstīm un par 36 vēža veidiem. Rezultāti atklāj būtiskas reģionālās un dzimumu atšķirības. Sieviešu vidū novēršamo vēža gadījumu īpatsvars bija visaugstākais Subsahāras Āfrikas valstīs, kur gandrīz 40 procenti gadījumu bija saistīti ar maināmiem riska faktoriem.
Savukārt vīriešiem vislielākais novēršamo vēža gadījumu skaits tika konstatēts Austrumāzijā, kur ar dzīvesveidu saistītie riski bija gandrīz 60 procentu saslimšanu cēlonis.
"Vēzis ir globāla problēma un viens no galvenajiem mirstības iemesliem, taču līdz pat 40 procentiem vēža gadījumu var novērst, mainot dzīvesveidu, uzturu, samazinot vides ietekmi un veicot vakcināciju," skaidro onkologs doktors Antons Bilčiks.
Infekcijas kā jauna, nozīmīga riska grupa
Pirmo reizi riska faktoru analīzē zinātnieki iekļāva deviņas vīrusu, baktēriju un parazitārās infekcijas. To vidū ir:
- Helicobacter pylori (kuņģa vēzis);
- augsta riska cilvēka papilomas vīruss (HPV) (dzemdes kakla vēzis);
- B un C hepatīta vīrusi (aknu vēzis);
- Epšteina–Bāra vīruss;
- cilvēka herpesvīruss (HHV-8);
- atsevišķi parazīti, kas saistīti ar urīnpūšļa un žultsvadu vēzi.
Lai gan šīs infekcijas iespējams novērst ar vakcinācijas un skrīninga palīdzību, piekļuve šiem pasākumiem pasaulē ir nevienlīdzīga. Kā norāda pētījuma autore doktore Izabele Soriomatarama, infekcijas ir īpaši nopietna problēma reģionos, kur trūkst piekļuves vakcīnām, tīram ūdenim un ārstēšanai.
Trīs galvenie ienaidnieki: smēķēšana, alkohols un infekcijas
Globālā mērogā trīs galvenie novēršamie vēža attīstības riska faktori ir smēķēšana, infekcijas un alkohola lietošana.
Smēķēšana bija cēlonis nedaudz vairāk nekā 15 procentiem (3,3 miljoniem) novēršamu vēža gadījumu.
Infekcijas bija atbildīgas par vairāk nekā 10 procentiem (2,3 miljoniem) gadījumu.
Alkohola lietošana izraisīja vairāk nekā 3 procentus (700 000) gadījumu.
Visbiežāk sastopamie novēršamie vēža veidi bija plaušu vēzis (saistīts ar smēķēšanu un gaisa piesārņojumu), kuņģa vēzis (H. pylori infekcija) un dzemdes kakla vēzis (HPV).
"Smēķēšana ir saistīta ar daudziem vēža veidiem, taču tā ir visbiežākais plaušu vēža cēlonis," uzsvēra doktors Bilčiks.
Vīrieši – lielākā riska grupā
Viens no satraucošākajiem pētījuma secinājumiem ir tas, ka novēršams vēzis vīriešiem sastopams ievērojami biežāk nekā sievietēm. Vairāk nekā 45 procenti vēža gadījumu vīriešiem bija saistīti ar novēršamiem cēloņiem (galvenokārt smēķēšanu un alkoholu), kamēr sievietēm šis rādītājs bija aptuveni 30 procenti (pārsvarā infekcijas).
"Vīrieši parasti ir vairāk pakļauti vairākiem galvenajiem riskiem – īpaši tabakai un alkoholam –, kas izraisa lielu plaušu, kuņģa, aknu un zarnu vēža slogu," skaidroja doktore Soriomatarama. Vienlaikus viņa brīdināja, ka risks sievietēm var būt nenovērtēts, jo analīzē netika iekļauti vairāki reproduktīvie un hormonālie faktori.
Ko katrs var darīt pats?
Doktors Bilčiks iesaka ikvienam mazināt savu risku, sperot konkrētus soļus: "Smēķēšanas atmešana, veselīgs dzīvesveids un liekā svara samazināšana, fiziskās aktivitātes, izpratne par vides kancerogēniem, sabalansēts uzturs un alkohola patēriņa samazināšana ir ārkārtīgi svarīgi." Tāpat tiek uzsvērta vakcinācijas pret HPV nozīme, kā arī H. pylori testēšana un ārstēšana.