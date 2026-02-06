5 produkti, kuros omega-3 ir pat vairāk nekā lasī
Omega-3 taukskābēm ir izšķiroša nozīme vispārējās veselības uzturēšanā. Atšķirībā no citiem tauku veidiem organisms pats nespēj saražot pietiekamu daudzumu omega-3, tāpēc cilvēkam tās ir jāuzņem ar uzturu.
Kā raksta "Eatingwell", lasis bieži tiek dēvēts par omega-3 bagātīgu produktu, un tā arī ir taisnība – šī zivs satur iespaidīgu daudzumu šo tauku. 85 gramu porcijā vārīta laša ir aptuveni 1800 miligramu omega-3 taukskābju.
Tomēr, lai gan lasis tiek uzskatīts par galveno omega-3 avotu, var pārsteigt fakts, ka pastāv arī citi produkti, kuros šo taukskābju ir pat vēl vairāk.
5 produkti, kuros omega-3 ir vairāk nekā lasī
1. Valrieksti
Omega-3: 2500 mg uz 28 g. Šī ir lieliska augu izcelsmes alternatīva, kas omega-3 satura ziņā faktiski pārspēj lasi.
Pētījumi liecina, ka riekstos esošās taukskābes var labvēlīgi ietekmēt kognitīvās funkcijas, kā arī potenciāli pasargāt no 2. tipa cukura diabēta.
2. Čia sēklas
Omega-3: 5000 mg uz 28 g. Tas ir augu izcelsmes omega-3 taukskābju avots. Pēc dietoloģes Vendijas Bazilianas teiktā, čia sēklas vienā porcijā satur vairāk omega-3 nekā lasis.
3. Skumbrija
Omega-3: 2133 mg uz 85 g. Šī zivs satur omega-3 taukskābes, kas ir visciešāk saistītas ar sirds un asinsvadu sistēmas, smadzeņu un acu veselību, kā arī ir īpaši svarīgas grūtniecības laikā, norāda dietoloģe Elana Natkere.
4. Siļķe
Omega-3: 1700 mg uz 85 g. Vēl viens izcils omega-3 taukskābju avots ir siļķe – trekna zivs, kas ir plaši izplatīta daudzās pasaules virtuvēs. Siļķe ir bagāta ar uzturvielām, tostarp ar augstu omega-3 taukskābju saturu.
Tāpat šī zivs satur antioksidantus, piemēram, E vitamīnu, kas stiprina imūnsistēmu un palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīviem bojājumiem. Turklāt siļķe ir D vitamīna un selēna avots, kas vēl vairāk palielina tās uzturvērtību.
5. Kaņepju sēklas
Omega-3: 2600 mg uz 3 ēdamkarotēm. Kaņepju sēklas ir omega-3 taukskābju avots, kuru saturs pārsniedz omega-3 daudzumu lasī. Porcija – trīs ēdamkarotes (30 grami) kaņepju sēklu – satur aptuveni 2000 miligramu omega-3 taukskābju.
Kaņepju sēklas nodrošina līdzsvarotu omega-3 un omega-6 taukskābju attiecību, kas tiek uzskatīta par ideālu cilvēka veselībai.
Papildus omega taukskābju saturam kaņepju sēklas ir bagātas ar olbaltumvielām, vitamīniem un minerālvielām, piemēram, magniju, cinku un dzelzi, kas padara tās par universālu un uzturvielām bagātu papildinājumu jebkuram uzturam.
Cik daudz omega-3 nepieciešams uzņemt?
Ieteicamā diennakts omega-3 taukskābju deva atšķiras atkarībā no to veida un avota. Pieaugušajiem ieteicams uzņemt 1,1 gramu sievietēm un 1,6 gramus vīriešiem.