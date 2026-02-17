Kā iegādāties brilles nepārmaksājot?
Mūsdienu pasaulē skaidra redze ir fundamentāla nepieciešamība, nevis luksusa prece.
Tomēr realitāte rāda, ka daudziem jaunu briļļu iegāde kļūst par smagu finansiālu slogu, kas liek atlikt rūpes par redzi. Optikas veikalu tīkls "OptiO" ir apņēmies šo barjeru nojaukt, piedāvājot pilnu briļļu komplektu tikai par 45 eiro. Šis piedāvājums atspoguļo uzņēmuma ilgtermiņa apņemšanos nodrošināt pieejamu redzes aprūpi visā Latvijā.
Bez slēptām izmaksām
Bieži vien pircēji sastopas ar mulsinošu situāciju: reklāmā redzamā pievilcīgā cena attiecas tikai uz ietvaru, bet galīgais rēķins par briļļu lēcām un optiķa darbu pie kases mēdz nepatīkami pārsteigt. "OptiO" piedāvājumā ir iekļauts ne tikai ietvars, bet arī briļļu lēcas un pielāgošana.
Par 45 eiro klients saņem pilnu briļļu komplektu, kurā ietilpst viss nepieciešamais skaidrai redzei:
- Stilīgs un izturīgs ietvars (no speciāli atlasītas kolekcijas 10 EUR vai 30 EUR vērtībā);
- Divas kvalitatīvas briļļu lēcas (2 briļļu lēcas 1.5 (sph.+/-4.00, cyl.+2.00);
- Profesionāla briļļu pielāgošana jeb meistara darbs.
Kāpēc šāds piedāvājums ir tik svarīgs? Jo brilles ir darba produktivitātes, mācību panākumu un drošības garants. Iespēja iegādāties brilles par tik draudzīgu cenu ļauj studentiem, senioriem un ģimenēm neupurēt savu redzes komfortu ierobežota budžeta dēļ.
"OptiO" pamatmisija ir būt par pieejamāko, tuvāko ģimenes optiku Latvijā.
Piedāvājot pilnu briļļu komplektu par 45 eiro, uzņēmums tiecas: nodrošināt, ka kvalitatīva optika ir pieejama ikvienam, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, veicināt sabiedrības veselību, jo savlaicīga redzes korekcija ir svarīga, kliedēt mītu, ka brilles ir dārgas.
Sociālā atbildība. Reāls atbalsts tur, kur tas visvairāk vajadzīgs
"OptiO" rūpes par sabiedrību sniedzas tālāk par pievilcīgiem cenu piedāvājumiem. Uzņēmums aktīvi īsteno sociālās atbildības programmas, īpašu uzmanību veltot bērniem un senioriem.
“OptiO” tic, ka nevienam bērnam mācības vai rotaļas nedrīkst traucēt nekoriģēta redze. Tāpēc sociālās programmas ietvaros "OptiO" dāvina bērniem brilles 65 eiro vērtībā. Šis dāvinājums palīdz ģimenēm savlaicīgi pamanīt un koriģēt bērnu redzes problēmas, nodrošinot veiksmīgu startu viņu tālākajā attīstībā.
Katru otrdienu "OptiO" valda īpaši labvēlīgi nosacījumi senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Uzrādot attiecīgo apliecību, ir iespējams saņemt būtisku atbalstu briļļu pasūtījumam, redzes pārbaudei un acu spiediena mērīšanai.
Kvalitāte kā standarts
Neskatoties uz pieejamo cenu, "OptiO" garantē augstākā līmeņa servisu. Katru pasūtījumu izgatavo sertificēti speciālisti, izmantojot modernas tehnoloģijas un labākos materiālus. “OptiO” neekonomē uz kvalitāti, bet gan optimizē procesus, lai ieguvējs būtu klients.
Ar plašu veikalu tīklu visā Latvijā, "OptiO" optika ir pierādījusi, ka profesionālas rūpes, kvalitāte un zema cena var būt vienuviet.