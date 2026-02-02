Kad cena melo: kāpēc brilles internetā var kaitēt redzei
Ikdienā bieži uzsveram, ka veselība ir viena no svarīgākajām vērtībām, taču praksē nereti rīkojamies pretēji. Runājot par redzi, daudzi, vēloties ietaupīt, izvēlas gan korekcijas brilles, gan saulesbrilles iegādāties internetā.
Šāds risinājums šķiet ērts un cireiz izdevīgs, tomēr redzes speciālisti brīdina – nepareizi piemeklētas brilles var radīt diskomfortu, pārmērīgu acu slodzi un ilgtermiņā negatīvi ietekmēt redzi.
Kāpēc brilles nav vienkārša prece, ko droši pasūtīt tiešsaistē, skaidro „Fielmann” galvenā optometriste Velta Lejiete. „Korekcijas brilles ir medicīniska ierīce, kas tiek izgatavota individuāli. To uzdevums nav tikai uzlabot redzes asumu, bet arī nodrošināt korektu un drošu redzes funkciju korekciju. Pasūtot brilles internetā bez klātienes konsultācijas, pastāv risks, ka tās nebūs pielāgotas konkrētā cilvēka redzes parametriem,” uzsver speciāliste.
Lai korekcijas brilles nodrošinātu kvalitatīvu redzi, ir būtiski precīzi noteikt katras acs optiskā centra novietojumu izvēlētajam ietvaram, attālumu starp zīlītēm, briļļu novietojumu uz sejas, kā arī ietvara slīpuma leņķi un izliekumu. Šie rādītāji katram cilvēkam ir atšķirīgi, un tos nav iespējams pilnvērtīgi izvērtēt attālināti. Neprecīza korekcija un briļļu lēcu centrācija var izraisīt acu nogurumu, galvassāpes, redzes miglošanos un ilgstošu diskomfortu ikdienā.
Līdzīgi riski pastāv arī, iegādājoties saulesbrilles internetā. „Saulesbrilles nav tikai modes aksesuārs – to galvenais uzdevums ir pasargāt acis no spilgtās saules gaismas un ultravioletā starojuma. Zemas kvalitātes vai nezināmas izcelsmes saulesbriļļu lēcas var kropļot attēlu, radīt papildu slodzi acīm un pat palielināt acu bojājumu risku,” skaidro V. Lejiete. Turklāt nereti šādām brillēm UV aizsardzība ir norādīta tikai marķējumā, bet faktiski neatbilst nepieciešamajiem standartiem.
Papildu risku rada arī tā dēvētās „gatavās” brilles, kas pieejamas tirgos vai lielveikalos. Tās nav pielāgotas individuālai redzei, bieži tiek izgatavotas no nekvalitatīviem materiāliem un var izraisīt ne tikai redzes diskomfortu, bet arī ādas kairinājumu. Ja abām acīm nepieciešama atšķirīga korekcija, šādu briļļu lietošana var vēl vairāk noslogot redzes sistēmu.
Pēc optometristes teiktā, briļļu cenu galvenokārt nosaka lēcu kvalitāte, to funkcionalitāte un individuālā pielāgošana. Speciāliste norāda, ka gadījumos, kad jāizdara izvēle, nereti ir lietderīgi izvēlēties vienkāršāku ietvaru, bet lielāku uzmanību veltīt briļļu lēcām. Kvalitatīvas lēcas ikdienā nodrošina labāku redzes komfortu, acu aizsardzību un ilgtermiņa lietošanas kvalitāti, tāpēc tās ir būtiska investīcija redzes veselībā.
Izvēloties brilles, svarīgi vērtēt ne tikai cenu vai dizainu, bet arī to, cik profesionāli tās ir piemeklētas. Optikas salonā klients saņem redzes pārbaudi, speciālista konsultāciju un pārliecību, ka brilles būs piemērotas tieši viņa redzei. Laba redze ir cieši saistīta ar regulāru tās pārbaudi un profesionāli piemeklētiem redzes korekcijas risinājumiem.
Ikviens, kurš vēlas pārliecināties par savas redzes stāvokli vai saņemt profesionālu konsultāciju, var izmantot iespēju „Fielmann” optikās veikt bezmaksas redzes pārbaudi. Pieraksts iespējams, zvanot pa tālruni +371- 22313929 vai mājaslapā fielmann.lv.