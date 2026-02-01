Kas samazina holesterīnu: dietologi nosaukuši veselīgu un garšīgu produktu, kuru vajadzētu ēst katru dienu
Runājot par holesterīna līmeņa kontroli, galveno lomu spēlē uzturs. Tomēr, kā apgalvo dietologi, pastāv viens produkts, kas īpaši izceļas ar savu spēju samazināt holesterīnu, un tie ir parastie valrieksti.
Kā "Eatingwell" rakstā norāda reģistrētā dietoloģe Lorena Manakere, pētījums, kas publicēts žurnālā "Ahajournals", parādījis, ka ikdienas 30-60 gramu valriekstu lietošana divu gadu laikā samazināja kopējo holesterīnu un "sliktā" holesterīna LPNP (zema blīvuma lipoproteīdi) līmeni par 4%.
"Augsti kaitīgā holesterīna LPNP rādītāji var izraisīt plāksnīšu uzkrāšanos artērijās, kas palielina sirds un asinsvadu slimību un insulta risku," skaidroja reģistrētā dietoloģe Vendija Baziliāna.
Savukārt, kā norādīts materiālā, "labs" holesterīns LPHB (augsta blīvuma lipoproteīdi) palīdz izvadīt pārmērīgo holesterīnu no asinīm.
"Es salīdzinu to ar atkritumu savācējiem, kas savāc atkritumus un nogādā tos pārstrādei un izvadīšanai no organisma," piebilda Baziliāna.
Attiecībā uz pašiem valriekstiem un to ietekmi uz holesterīna līmeni, kā norādīja Baziliāna, vēl 1993. gadā Loma Lindas universitātes zinātnieki savā pētījumā, kas tika publicēts žurnālā "The New England Journal of Medicine", pievērsās šī produkta uzturvērtībai. Kopš tā laika, kā norādīts, simtiem zinātnisko darbu ir apstiprinājuši riekstu labvēlīgo ietekmi uz veselību.
Autore uzsvēra, ka valriekstu noslēpums slēpjas ne vienā vai divos uzturvielu komponentos, bet visā to unikālajā sastāvā. Viņa nosauca 5 veidus, kā šie rieksti palīdz samazināt holesterīnu.
1. Satur augu olbaltumvielas, kas ir labas sirdij
Viens porcijas valriekstu (apmēram 14 pusītes) satur aptuveni 4 gramus olbaltumvielu. Lai gan tas šķiet maz, pētījums, kas publicēts "The American Journal of Clinical Nutrition", liecina, ka augstāks augu olbaltumvielu patēriņš ir saistīts ar samazinātu sirds slimību risku.
Viens no iemesliem ir tas, ka augu olbaltumvielās parasti ir mazāk piesātināto tauku, kas paaugstina holesterīna līmeni. Lai gan valrieksti satur aptuveni 19 gramus tauku uz porciju, tikai 2 grami no tiem ir piesātinātie tauki.
2. Šķiedrvielu avots
Rieksti ne vienmēr tiek asociēti ar šķiedrvielām, tomēr valrieksti satur apmēram 2 gramus šķiedrvielu uz porciju. Tās palīdz samazināt kopējo holesterīna līmeni un LPNP.
"Šķiedrvielas saista holesterīnu gremošanas sistēmā un veicina tā izvadīšanu no organisma, samazinot tā uzsūkšanos asinīs," stāstīja dietoloģe Samanta DeVito.
3. Satur veselīgus nepiesātinātos taukus
Valrieksti satur divus veidus nepiesātināto tauku. Pirmais ir linolskābe, kas palīdz organismam izvadīt LPNP. Otrais ir alfa-linolēnskābe (ALA), augu izcelsmes omega-3 taukskābe, kas pozitīvi ietekmē holesterīna un triglicerīdu līmeni.
4. Bagāti ar antioksidantiem
Valrieksti satur polifenolus – augu savienojumus ar antioksidatīvām īpašībām, kas samazina iekaisumu un oksidatīvo stresu. Tas ir svarīgi, jo hronisks iekaisums ir viens no sirds un asinsvadu slimību faktoriem, norādīts rakstā.
5. Atbalsta zarnu veselību
Valrieksti veicina labvēlīgo baktēriju vairošanos zarnās. Veselīgs mikrobioms spēlē nozīmīgu lomu ne tikai gremošanas un imunitātes procesos, bet arī holesterīna apmaiņas regulēšanā. Šķiedrvielas un polifenoli veido labvēlīgu vidi veselīgajai mikroflorai.