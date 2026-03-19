Mūžībā devusies Liepājas teātra aktrise Ilga Martinsone
Naktī uz 19. martu mūžībā devusies Liepājas teātra ilggadējā aktrise un runas pedagoģe Ilga Martinsone (1938–2026).
Ilga Martinsone dzimusi Rīgā 1938. gada 1. novembrī, bet jau 19 gadu vecumā pēc galvenā režisora Nikolaja Mūrnieka uzaicinājuma kļuvusi par aktrisi Liepājas teātrī un no tā laika arī par liepājnieci. Teātris bija viņas darba vieta vairāk nekā 50 gadus, un Ilga ar savu skanīgo balsi vairākas desmitgades uz saviem pleciem kopā ar savu ilggadējo skatuves partneri Gunāru Borgu turējusi visu Liepājas teātra muzikālo repertuāru. Abrahams, Lehārs, Kalmans – viss bija pa spēkam Ilgas balsij. Teātrī arī satikusi savu lielo mīlestību – Jāni Dreiblatu, Jēni, ar kuru kopā nodzīvojusi līdz savai pēdējai dienai.
Pēc aiziešanas no teātra Martinsone kļuva par vienu no folkloras kopas "Atštaukas" dalībniecēm. Pēdējos gados veselība liedza Ilgai biežāk nākt uz teātri, taču savām "Atštaukām" viņa bija blakus arī tad, kad slimība bija atņēmusi lielu daļu spēka. Liepājas teātris un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Dreiblatam, dēlam Emīlam ar ģimeni un pārējiem tuviniekiem.