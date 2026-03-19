Ar koncertiestudējuma “Ar mani atkal runā… Ilze!” pirmizrādi Nacionālajā teātrī svinēs Teātra dienu
Starptautiskā teātra diena, kas tiks aizvadīta 27. martā, Nacionālajā teātrī tiks svinēta ar koncertiestudējuma “Ar mani atkal runā… Ilze!” iznākšanu, kur skatītāji sastaps jau iepriekšējos gados iemīļotus tēlus – Ilzi un Smuidri –, kuri “podkāsta” formātā fantazēs par aktualitātēm Latvijā un pasaulē.
Režisors Mārtiņš Egliens kopā ar Martu Elīnu Martinsoni un Rūdolfu Kugrēnu iestudējumam radījuši humora pilnu stāstu. To caur populāriem tēliem iemiesos virkne Latvijas Nacionālā teātra aktieru.
“Jaunās draudzības vārdā Ilze – uzņēmīgā sieviete ar pasaules elpu matos – un tautas tradīciju kopējs Smuidris veidos kopīgu “podkāstu” jeb raidierakstu, kurā aplūkos visas Latvijas un pasaules aktuālākās tendences no jaunā tandēma skatpunkta – tā teikt, gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Raidieraksta popularitātei augot, tajā ar muzikāliem priekšnesumiem labprāt uzstājas tie, kas prot kaut ko no jubilāra Maestro repertuāra, bet ne tikai to vien,” atklāj iestudējuma anotācija.
Režisors Mārtiņš Egliens skatītājus aicina Teātra dienu un pavasari svinēt kopā ar Nacionālo teātri: “Pasaules vēsture liecina par to, ka cilvēki izklaidēties un smieties visvairāk ir vēlējušies tieši vissmagākajos laikos. Man šķiet, ka šobrīd tādi laiki ir pienākuši. Visā pasaulē. Nu tad ko? Mēģināsim visi šodien mazliet pasmieties!”
Šī gada iestudējumam scenāriju līdzās Mārtiņam Eglienam veido arī publiciste, scenāriste un režisore Marta Elīna Martinsone un latviešu komiķis Rūdolfs Kugrēns. “Šobrīd ir tāda sajūta, ka mēs katru gadu piedzīvojam kādu vēl nebijuša apjoma krīzi vai militāru konfliktu. Nākotne šķiet biedējoša un daudziem ir kārdinājums krist izmisumā,” koncertā pieteikto tēmu aktualitāti komentē Martinsone. Viņa turpina: “Katru reizi, kad mēs smejamies ļaunumam sejā, tas kļūst vājāks. Tāpēc smiesimies, dziedāsim, dejosim un mīlēsim dzīvi kopā.” Savukārt komiķis Kugrēns atzīst, ka viņam piešķirtā loma iestudējuma veidošanā ir neierasta: “Pašam šī ir interesanta pieredze, jo savas uzrakstītās idejas nestāstīšu pats uz skatuves, bet skatīšos, kā tās spēlē aktieri. Tad nu – skatāmies kopā!”
Iestudējuma radošā komanda: režisors Mārtiņš Egliens, scenārija autori Marta Elīna Martinsone, Rūdolfs Kugrēns un Mārtiņš Egliens, scenogrāfs un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, kostīmu māksliniece Madara Botmane, horeogrāfe Egija Abaroviča, muzikālais noformējums Aleksandrs Tomass Matjussons, video mākslinieks Ivo Grīsniņš-Grīslis, vokālā producente Zane Dombrovska.
Lomās: Ieva Aniņa, Marija Bērziņa, Agate Marija Bukša, Maija Doveika, Elza Rūta Jordāne, Sanita Paula, Madara Reijere, Kaspars Aniņš, Mārtiņš Brūveris, Matīss Budovskis, Raimonds Celms, Egons Dombrovskis, Matīss Kučinskis, Egils Melbārdis, Uldis Siliņš, Rūdolfs Sprukulis. Iestudējumā piedalās mūziķi: Marta Marija Silāre (čells), Aleksandrs Tomass Matjussons (klavieres), Arians Sevišķis (ģitāra), Gundars Grasbergs (basģitāra), Raitis Aukšmuksts (bungas).