“Pavasaris sev” - unikāla sociāla kampaņa sievietēm Latvijā ar iespēju uzsākt jaunu posmu savā dzīvē.
Latvijā startējusi sociāli atbildīga kampaņa “Pavasaris sev”, kas aicina uz atklātu sabiedrisko diskusiju par sievietes attiecībām ar sevi, savu ķermeni un pašsajūtu, vienlaikus piedāvājot vienai sievietei iespēju apzināti uzsākt jaunu dzīves posmu.
Kampaņu īsteno Dr. Federa Centrs, viens no vadošajiem medicīnas centriem Latvijā. Iniciatīva vērsta ne tikai uz praktiska atbalsta sniegšanu vienai sievietei, bet arī uz cieņpilnas, empātiskas un mazāk stigmatizējošas sarunas veidošanu sabiedrībā par svaru, veselību, pašvērtību un dzīves kvalitāti.
Kampaņas ietvaros sievietes tiek aicinātas piedalīties konkursā, iesniedzot personīgu stāstu – vēstuli sev 2026. gada 8. martam. Vienai dalībniecei tiks piešķirta īpaša iespēja veikt endoskopisko kuņģa gastroplastijas (ESG) procedūru par EUR 3700 (standarta cena EUR 6750), kā apzinātu soli pretim labākai pašsajūtai un ilgtspējīgām izmaiņām dzīves kvalitātē.
“Pavasaris sev” nav par skaitļiem uz svariem. Tā ir par iekšējo līdzsvaru, drosmi uzsākt pārmaiņas, rūpēm par sevi un vēlmi dzīvot pilnvērtīgāk. Par jauna posma sākumu ar apzinātību un atbalstu.
Inovatīva procedūra pirmo reizi Latvijā
Endoskopiskā kuņģa gastroplastija (ESG – endoscopic sleeve gastroplasty) jeb bariatriskā endoskopija jau gadiem tiek veikta pasaules klīniskajos centros, un tagad tā ir pieejama arī Dr. Federa Centrā.
ESG ir minimāli invazīva, neķirurģiska metode, ar kuras palīdzību ir iespējams samazināt kuņģa tilpumu bez griezieniem vēderā. Procedūras laikā ar elastīga instrumenta - gastroskopa - palīdzību kuņģī tiek ievadīta īpaša šūšanas ierīce, ar kuru kuņģa iekšpusē tiek veidotas šuves, piešķirot tam šauras caurules formu. Rezultātā kuņģa tilpums tiek samazināts par 70% - 80% no sākotnējā apjoma.
Mazāks kuņģa tilpums palīdz kontrolēt porciju lielumu, samazināt pārēšanās risku un ilgāk saglabāt sāta sajūtu. Protams, ilgtermiņa rezultāti ir cieši saistīti arī ar pacienta motivāciju un dzīvesveida izmaiņām, taču procedūra sniedz būtisku fizioloģisku atbalstu šo izmaiņu ieviešanai.
Visa procedūra ilgst aptuveni vienu stundu, un drīz pēc atmošanās pacients tajā pašā dienā var doties mājās - tas daudziem ir būtisks ieguvums salīdzinājumā ar ķirurģiskām bariatriskām operācijām, kur ir nepieciešama ilgāka hospitalizācija un atlabšanas periods.
Sabiedriskā nozīme un veselības konteksts
Aptaukošanās šobrīd ir viena no nopietnākajām veselības problēmām visā pasaulē. Pasaules Veselības organizācija to dēvē par vienu no 21. gadsimta lielākajiem izaicinājumiem, un arī Latvijā situācija ir satraucoša - vairāk nekā puse pieaugušo iedzīvotāju ir ar lieko svaru vai aptaukošanos, bet aptuveni piektā daļa atbilst aptaukošanās kritērijiem ar ķermeņa masas indeksu (ĶMI) virs 30. Liekais svars būtiski palielina risku saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, 2. tipa cukura diabētu, hipertensiju, onkoloģiskām un citām hroniskām saslimšanām. Tāpēc modernas, drošas un efektīvas ārstēšanas metodes ieviešana Latvijā ir nozīmīgs solis gan individuālās veselības uzlabošanā, gan sabiedrības veselības kopējā kontekstā.
Kā piedalīties
Lai piedalītos kampaņā “Pavasaris sev”, sievietes tiek aicinātas uzrakstīt sev adresētu vēstuli 2026. gada
8. martam - par to, kā viņas vēlas justies savā ķermenī un dzīvē, kāda sieviete vēlas būt un ko sev novēl.
Pieteikumu iespējams iesniegt brīvā formā:
- rakstiski (1–2 lappuses)
- vai audio/video formātā
Kampaņas grafiks
Pieteikšanās periods: janvāris–februāris
Izvēles paziņošana: 8. marts
Dalības nosacījumi
Pieteikties aicinātas sievietes vecumā no 25 līdz 40 gadiem ar ķermeņa masas indeksu (ĶMI) 28–40.