Grūti iztikt bez Krievijas "asiņainās" naudas? Maskavā plāno atgriezties slavens apģērbu brends
Francijas luksusa preču uzņēmums "Dior", kas pēc kara sākuma pameta Krieviju, plāno atsākt darbību agresorvalstī.
Par to vēsta izdevums "Komersant", atsaucoties uz grāmatvedības atskaišu dokumentiem uzņēmumam, kas pārvalda zīmolu – SIA "Christian Dior Couture Stoleshnikov". Dokumentos norādīts, ka veikali Maskavā varētu atsākt darbību no 2028. gada 1. janvāra.
Žurnālistu aptaujātie eksperti uzskata, ka "Dior", visticamāk, "ilgtermiņā saglabā iespēju pēc ģeopolitiskās krīzes beigām atsākt zīmola darbību". Tajā pašā laikā netiek izslēgts, ka mazumtirgotājs var pārcelt atkārtotas atklāšanas termiņus un turpināt "būt gaidīšanas režīmā".
Tiek precizēts, ka šobrīd "Dior" turpina īrēt vairākas savas brīvās tirdzniecības telpas Maskavā un saglabā klātbūtni Krievijas kosmētikas tirgū. Agrāk holdinga uzņēmums atjaunoja sava preču zīmes reģistrāciju Krievijā līdz 2034. gadam.
Zīmols, kas pieder Francijas grupai LVMH – pazīstamās krievu modeles Natālijas Vodjanovas vīra tēvam franču biznesa magnātam Bernāram Ārno –, sāka darboties Krievijā jau 1990. gados. Pirms došanās prom tas no Krievijas tirgus saņēma tīro peļņu 1,3 miljardu rubļu apmērā.
Pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā 2022. gadā lielākā daļa pasaules luksusa zīmolu apturēja savu veikalu darbību Krievijā vai pilnībā pameta tirgu.