Plāno atvieglot ģimenes ārstu prakšu pārņemšanu, ļaujot vides pieejamības prasības ieviest divu gadu laikā
Lai atvieglotu ģimenes ārstu prakšu pārņemšanu, jaunajiem prakses pārņēmējiem plānots ļaut telpu vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināt pakāpeniski līdz diviem gadiem, liecina Veselības ministrijas (VM) sagatavotie grozījumi Ārstniecības iestāžu reģistra noteikumos.
Patlaban atbilstoši Ārstniecības likumam ārstniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai tādas ārstniecības iestādes, kas atbilst obligātajām prasībām, tostarp nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Vienlaikus normatīvajos aktos ir paredzēti pārejas risinājumi ārstniecības iestādēm, kas reģistrētas līdz 2014. gada 1. janvārim, ļaujot tām pilnībā neizpildīt vides pieejamības prasības, ja tiek nodrošināti alternatīvi pakalpojumu saņemšanas risinājumi.
Tas nozīmē, ka daļa ģimenes ārstu prakšu, īpaši tās, kurās patlaban notiek paaudžu nomaiņa, darbojas telpās, kas nav pilnībā pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Situāciju sarežģī arī tas, ka ārstniecības iestādes drīkst reģistrēt tikai telpās ar noteiktu lietošanas veidu - ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupu. Lielākoties šīs telpas tiek nomātas ēkās, kuru īpašnieki nevēlas vai nevar mainīt telpu juridisko statusu, jo tas saistīts ar papildu izmaksām un laikietilpīgām procedūrām.
Tādējādi joprojām saglabājas problēmas ar vides pieejamības nodrošināšanu ārstniecības iestādēs, kas reģistrētas līdz 2014. gadam, un tas apgrūtina jaunu speciālistu iespējas pārņemt esošās ģimenes ārstu prakses. VM norāda, ka esošais regulējums ne vienmēr ļauj elastīgi reaģēt uz paaudžu maiņu primārajā veselības aprūpē, tādējādi radot risku pakalpojumu pieejamības nepārtrauktībai.
Pašreizējais regulējums praksē rada šķēršļus paaudžu maiņai ģimenes ārstu praksēs, īpaši gadījumos, kad prakses atrodas telpās, kurās pilnībā nav nodrošināta vides pieejamība. Tas bieži vien ir saistīts ar telpu juridisko statusu un īpašnieku nevēlēšanos vai nespēju mainīt telpu lietošanas veidu, kā arī ar ilgstošām būvniecības un saskaņošanas procedūrām, skaidro VM.
Plānotie grozījumi paredz, ka prakses pārņēmēju Veselības inspekcija (VI) varēs reģistrēt Ārstniecības iestāžu reģistrā ar nosacījumu uz laiku līdz diviem gadiem, kura laikā būs jānodrošina atbilstība vides pieejamības prasībām vai jāatrod jaunas, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotas telpas. Prakses pārņēmējam būs jāiesniedz apliecinājums par šo prasību izpildi noteiktajā termiņā.
Vienlaikus uzsvērts, ka, ja pēc divu gadu termiņa ārstniecības iestāde prasības neizpildīs, VI to izslēgs no reģistra. Šādos gadījumos, lai nepasliktinātos pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, Nacionālajam veselības dienestam par to būs jāsaņem informācija ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš.
VM skaidro, ka izmaiņas vērstas uz primārās veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu, jauno speciālistu piesaisti ģimenes ārstu praksēm un sabalansētu pieeju vides pieejamības prasību izpildei, neierobežojot pacientu iespējas saņemt veselības aprūpi.