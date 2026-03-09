Uzziedi no jauna ar Jauns OK! marta numuru!
Pavasaris vienmēr nāk ar jautājumu - vai esi gatava dzīvot plašāk, drosmīgāk un patiesāk? Tieši tāpēc marta Jauns OK! numurs stāsta par sievieti, kura nebaidās būt daudzšķautņaina un dažāda - ar savu spēku, maigumu, ambīcijām un sapņiem. Žurnāls par to, kā ļaut sev būt, kā neieslīgt salīdzināšanā un kā saglabāt garšu dzīvei arī intensīvā ritmā.
Numura centrā - saruna ar gastroenteroloģi Ilonu Vilkoiti. Viņa atklāj savu ceļu medicīnā un stāsta, kas kopīgs vijoles spēlei un medicīnai. Intervijā tu uzzināsi, cik lielu drosmi prasa grūtākā ceļa izvēlēšanās, jaunas klīnikas atvēršana un to, kā stress un ikdienas skrējiens patiesībā ietekmē mūsu veselību. Tā ir saruna par līdzsvaru starp profesionālajām ambīcijām un ģimenes dzīvi.
Noteikti izlasi interviju ar Latvijas Universitātes Doktorantūras skolas vadītāju, profesori Zandu Rubeni. Viņa ir dzīves baudītāja ar akadēmisku precizitāti un itālisku dzīves izjūtu. Sarunā viņa dalījās savos iedvesmas avotos un stāstīja par stilu, operu, ceļojumiem un spēju dzīvot ar garšu.
Žurnāla lappusēs arī pēdējā laikā spožākā zvaigzne uz pašmāju skatuves - Atvara. Tā ir atklāta un emocionāla intervija par Supernovas pieredzi un gatavošanos Eirovīzijai, iekšējo spēku un spēju kāpt pāri bailēm. Saruna par to, ko nozīmē pēkšņi nonākt prožektoru gaismā un tomēr saglabāt patiesumu pret sevi.
Īpašajā materiālā Sieviete 21. gadsimtā sešas spēcīgas Latvijas sievietes dalās savā pieredzē par spēku un trauslumu, ambīcijām un maigumu, par balansu starp karjeru un ģimeni. Atļaut sev just, mainīties, būt nepilnīgai un tomēr pietiekamai - tas ir mūsdienu sievišķības kods. Iespaidos dalās tik iedvesmojošas sievietes kā Una Ulme, Dace Krieviņa-Bahmane, Sana Oša un citas.
Veselības sadaļā - analītisks skatījums uz “superēdieniem”. Vai tie tiešām spēj izārstēt visu, kā sola sociālie tīkli? Uztura speciāliste skaidro, kur beidzas mārketings un sākas reāla zinātne, un atgādina - viens produkts brīnumus nerada, bet līdzsvarots dzīvesveids gan.
Marta numurs ir par izvēli būt nevis perfektai, bet gan patiesai. Nevis steigties, bet izvēlēties dzīvot apzināti. Atļauj sev uzplaukt kopā ar Jauns OK!!