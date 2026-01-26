Cik ilgi jālieto zivju eļļa sirds veselībai: kardiologa atbilde var pārsteigt
Zivju eļļa ir omega-3 taukskābju avots, kuras cilvēka organisms nevar sintezēt pats, tāpēc ir svarīgi tās iegūt ar pārtiku, piemēram, no zivīm, vai no piedevām.
Zivju eļļas ieguvumi
Zivju eļļa satur divas omega-3 taukskābes: eikozapentaēnskābi un dokozaheksēnskābi, kuras bieži tiek reklamētas kā labvēlīgas sirdij. Tomēr pirms piedevas lietošanas ir jāņem vērā šādi aspekti: pētījumi nenes lielas cerības, vēsta "Eatingwell".
"Ir veikti daudzi pētījumi par zivju eļļu. Lai arī daži no tiem parādīja labumu noteiktās grupās, lietojot to profilaktiskos nolūkos veselīgiem cilvēkiem, daudzie nopietnie un ļoti lielie pētījumi nav pierādījuši tās labumu," sacīja kardioloģe Jevgēnija Džianosa.
Zivju eļļas lietošana bez medicīniskiem norādījumiem var pat būt kaitīga. Pētījumi saista zivju eļļas piedevu lietošanu ar paaugstinātu sirds ritma traucējumu risku, piebilda Džianosa.
Viņa norādīja, ka tas nozīmē, ka šādas piedevas ir labāk lietot tiem, kuriem ir ļoti augsts triglicerīdu līmenis. Bet arī šeit svarīgi ņemt vērā zivju eļļas veidu, kuru ārsti iesaka pie augsta triglicerīdu līmeņa.
Zivju eļļas deva
Vēl viens svarīgs aspekts ir deva. Zivju eļļa, kas izsniegta ar ārsta recepti, satur daudz augstāku omega-3 devu nekā bezrecepšu piedevas.
Lai sasniegtu līdzīgu omega-3 daudzumu, lietojot bezrecepšu zivju eļļu, būs nepieciešams lietot vairākas kapsulas, kas var palielināt kuņģa-zarnu trakta blakusparādību risku, tostarp nelabumu un nepatīkamu "zivju atraugu" sajūtu.
Recepšu zivju eļļas analogi satur daudz augstāku eikozapentaēnskābes devu un, kā pierādīts, samazina iekaisumu, stabilizē artēriju plāksnes un samazina infarkta un insulta risku, norādīja Džianosa.
Kā pamanīt omega-3 ieguvumus
Ja jūsu ārstējošais ārsts iesaka lietot receptes preparātu, kas balstīts uz zivju eļļu, lai samazinātu triglicerīdu līmeni, jūs varat redzēt ieguvumus aptuveni 4–12 nedēļu laikā, precizēja kardiologs.
Kā saprātīgi lietot zivju eļļu
Vispirms pārliecinieties, ka jums tiešām ir nepieciešamas omega-3 piedevas.
Lai samazinātu triglicerīdu līmeni, deva ir 2 grami divas reizes dienā ēšanas laikā.
Zivju eļļa parasti ir droša.
Tomēr vairumam cilvēku labākais veids, kā iegūt omega-3, ir ēst treknas zivis, piemēram, lasi, sardīnes, skumbriju, anšovus, tunci, mīdijas un austeres.
"Šī ir ļoti sena rekomendācija, kas balstīta uz pētījumiem, kas pierādījuši tās labumu sirds un asinsvadu slimību profilaksē," piebilda ārsts.