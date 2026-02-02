Kardiologu slepenais ierocis: šie pārtikas produkti aizsargā sirdi un artērijas
Pēdējos gados veselīgas uztura pasaulē dominē produkti, kas bagāti ar olbaltumvielām, taču, ja paskatāmies nākotnē, 2026. gads solās kļūt par šķiedrvielu gadu. Lai gan daudz runā par muskuļiem un enerģiju, mūsu galdā trūkst viena svarīga komponenta.
"Mayo Clinic" skaidro, ka šķiedrvielas ir augu izcelsmes pārtikas sastāvdaļa, kuru organisms nevar pilnībā sagremot vai uzsūkt. Atšķirībā no taukiem, olbaltumvielām un ogļhidrātiem, kurus organisms sadala, lai iegūtu enerģiju, pārtikas šķiedras cauri gremošanas sistēmai pārsvarā iziet nemainītas.
Tomēr šis ceļš cauri kuņģim, tievajai un resnajai zarnai ir izšķiroši svarīgs veselībai. Diēta, kas bagāta ar šķiedrvielām, tieši saistīta ar uzlabotu zarnu veselību, holesterīna līmeņa pazemināšanu un ilgstošāku sāta sajūtu, kas palīdz saglabāt veselīgu svaru.
Šķiedrvielas – sirds aizstāvis
Papildus gremošanai šķiedrvielas būtiski ietekmē arī sirds un asinsvadu sistēmas veselību. Pētījuma laikā zinātnieki noskaidroja, ka augsts pārtikas šķiedru patēriņš – īpaši no graudaugiem – ir saistīts ar zemāku iekaisuma līmeni.
Vienkārši pievienojot papildu piecus gramus šķiedrvielu dienā, var ievērojami samazināt C-reaktīvā proteīna (CRP) līmeni asinīs. CRP ir iekaisuma blakusprodukts, kas cieši saistīts ar infarkta risku.
Pētījums, kas publicēts Amerikas Kardioloģiskajā asociācijā, piebilst, ka bagāta šķiedrvielām pārtika var ievērojami samazināt išēmiskās sirds slimību risku, nodrošinot īpaši spēcīgu aizsardzību vidēja vecuma smēķējošiem vīriešiem.
"Augstāks šķiedrvielu patēriņš palīdz uzlabot asinsrites spiediena kontroli un insulīna rezistenci, kas veicina sirds veselību un slimību profilaksi,” norāda medicīnas konsultante Kezija Džoija.
Cik daudz šķiedrvielu ir pietiekami?
Nacionālā medicīnas akadēmija iesaka uzņemt apmēram 14 gramus šķiedrvielu uz katriem 1000 uzņemtajiem kalorijām. Praktiski tas nozīmē vidēji 28-34 gramus vīriešiem un 25-28 gramus šķiedrvielu dienā sievietēm.
Kardiologi un dietologi iesaka proteīnu batoniņu vietā izvēlēties uzkodas no dabīgiem produktiem. Šeit ir labākie varianti:
Svaigi dārzeņi ar veselīgajiem taukiem
Selerija, burkāni, gurķi un ziedkāposti ir lielisks izvēles variants. Šķiedrvielas palīdz saistīt holesterīnu gremošanas traktā, bet kraukšķīgā tekstūra apmierina uzkodas vēlmi, neradot strauju cukura līmeņa pieaugumu asinīs. Ja dārzeņus apvieno ar mērci no tahini vai olīveļļu, uzlabojas barības vielu uzsūkšanās, un organisms iegūst sirdij labvēlīgās vienkārši nepiesātinātās taukskābes.
Auzas palīdz nomākt holesterīnu
Auzas satur šķīstošas pārtikas šķiedras, kas pierādīti samazina zema blīvuma lipoproteīnu (LPNP, tā saukto "slikto" holesterīnu) līmeni. Produkti no auzām veido gēlveida vielu, kas kavē pārtikas sagremošanu, tādējādi palīdzot izvadīt no organisma lieko holesterīnu. Vislabāk ir patērēt mazāk apstrādātas pilngraudu auzas.
Cepta batāte
Batāte ir īsts superprodukts, kas, papildus šķiedrvielām, satur kāliju, beta-karotīnu un antioksidantus, kas atbalsta asinsspiedienu un asinsvadu veselību.
Dažādība – atslēga uz panākumiem
Ja vēlaties vēl vairāk bagātināt savu uzturu, lieliski šķiedrvielu avoti ir arī:
- rieksti un sēklas,
- ogas un āboli,
- edamame pupas,
- čia un linsēklas,
- bumbieri un artišoki.
Dažādu šķiedrvielu veidu patēriņš atbalsta zarnu baktēriju dažādību un kopējo sirds veselību, ziņo "Men’s Journal".