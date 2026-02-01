Zaharova nolamā Latvijas Olimpisko komiteju
Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova atkal uzklupusi Latvijai, šoreiz Latvijas Olimpiskajai komitejai. Kaimiņvalsts diplomātijas oficiālās sejas žults izvirdums arī šoreiz ar īpašu oriģinalitāti neizcēlās.
Viņa paziņoja, ka LOK ieteikums Latvijas sportistiem olimpiskajās spēlēs distancēties no agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem ir “neonacisms”.
“Tas ir tieši tas nacionālisms, kas ir nonācis līdz neonacisma līmenim. Tam nav nekāda sakara ar sportu vai konfliktiem uz planētas, kad cilvēkiem aizliedz komunicēt pēc nacionālās piederības. Tās ir pavisam cita līmeņa lietas. Tas jau ir reāls neonacisms. Es nezinu, kā tas ir iespējams mūsdienu pasaulē,” paziņoja Marija Zaharova. “Mēs šādas Baltijas valstu iniciatīvas, jo īpaši Latvijas, vērtējam kā kārtējo piemēru kultivētai mežonīgai rusofobijai, kas vērsta uz olimpisko vērtību graušanu un starpnacionālā naida kurināšanu.”
Ierastā kašķīgās tirgussievas stilā viņa piebilda, ka vairs nevienu nepārsteigtu, ja nākamais solis būtu “ģenētiskā ekspertīze, kad cilvēkam būtu jāuzrāda izziņa un jāpaskaidro, kāda ir viņa tautība un kādu asiņu viņā ir vairāk.”
Jauns.lv jau vēstīja par LOK izstrādātajām vadlīnijām Latvijas sportistiem, kuriem var nākties startēt sacensībās kopā ar agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem. Startējot vienās sacensībā ar agresorvalstu pārstāvjiem, Latvijas sportistiem jāievēro sporta veida federāciju prasības, bet vienlaikus jācenšas iespējami distancēties no tiem. Iepriekš šādas vadlīnijas bijušas izstrādātas pirms Parīzes olimpiskajām spēlēm, bet pērn novembrī atjaunotas atbilstoši situācijai pirms Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm.
Pērn septembrī Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja pieņēma lēmumu, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būs atļauts piedalīties 2026. gada olimpiskajās spēlēs zem neitrālā karoga. LOK paziņoja, ka nepiekrīt šiem SOK Izpildkomitejas pieņemtajiem lēmumiem, uzskatot jebkādu ar agresorvalstīm saistītu sportistu dalību starptautiskās sacensībās par pāragru un nepiemērotu olimpisko spēļu formātam un būtībai. Šajā sakarā LOK izstrādāja minētās vadlīnijas.
Tajās teikts, ka sportistiem jāievēro attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju noteikumi, tai skaitā tehniskie noteikumi un sacensību protokols, tiktāl, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu minimālo prasību izpildi Latvijas sportistu atbilstībai un pilnvērtīgai dalībai šajās sacensībās.
Apbalvošanas un ziedu ceremonijās iespēju robežās norobežoties no jebkādas saskarsmes ar šo valstu sportistiem, tai skaitā, iespēju robežās ievērot distanci no viņiem un atturēties no kopīgiem foto vai video, ja vien šāda nepieciešamība nav saistīta ar sacensību protokolā obligāti noteikto prasību ievērošanu.
Rekomendēts arī ārpus apbalvošanas un ziedu ceremonijām iespēju robežās norobežoties no jebkādas saskarsmes ar šiem sportistiem, kas nav nepieciešama norises nodrošināšanai. Tāpat ieteikts norobežoties no piedalīšanās preses konferencēs, tiešraidēs (kas nav nesaraujami saistītas ar sacensību pienācīgu norisi), intervijās un citās pirms un pēc sacensību publicitātes norisēs kopā ar šiem sportistiem. Latvijas atlētiem arī rekomendēts nepiedalīties nekāda veida sociālo tīklu saskarsmē un diskusijās ar šiem sportistiem, nedalīties un nereaģēt uz viņu saturu, nepublicēt kopīgus foto un video materiālus kā attiecībā uz sacensībām, tā arī ārpus sacensību perioda.
Latvijas sportistiem arī ieteikts informēt attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju un sacensību organizētāju, ja tiek konstatēti SOK Izpildkomitejas formulēto un/vai attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju noteikto pielaides nosacījumu pārkāpumi.
Gadījumā, ja Latvijas sportists ir Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vai Iekšlietu ministrijas (IeM) struktūru darbinieks, papildus šiem ieteikumiem ievērot attiecīgo struktūru noteikumus un ieteikumus saskarsmē ar šiem sportistiem.
LOK ieteikumi ir attiecināmi gan uz saskarsmi ar krieviem un baltkrieviem, gan arī citām personām, kas atbalsta agresorvalstu politiku un var kalpot to propagandas mērķiem.